Hace meses que la factura de la luz y el precio del kilovatio se han convertido en portada de periódicos, protagonistas de debates y quebraderos de cabeza en muchos hogares. La clave está ahora en cómo interpretarla y, lo más importante, cómo ahorrar. El asesor energético Jorge Naveira tiene las respuestas. Ayer impartió una charla, organizada por la asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, en el Sporting Club Casino bajo el título Cómo ahorrar en la factura de la luz de una forma real. Aquí está su análisis.

- ¿Se puede ahorrar en la factura de la luz? Sí. Hay muchas compañías de luz que, en función de la potencia que uno tiene contratada, ofrece varios descuentos. Si una persona un día consume 40 kilovatios y otro día 100, lógicamente la factura se va a incrementar. Ahora hay una tarifa plana con una cuota fija. Es decir, puedes utilizar la energía al mismo precio siempre. Ahí hay un ahorro real.

- ¿No es necesario poner los electrodomésticos en las horas valle? Hay gente acostumbrada a poner los electrodomésticos en las horas más baratas. Por ejemplo, poner la lavadora entre las diez de la noche y las doce. Ahí el cliente ahorra, pero le es incómodo. No todo el mundo tiene ese horario libre. Para los domicilios, es mejor la tarifa plana. Como ocurre con el móvil, que pagas 25 euros y tienes llamadas ilimitadas. Pues aquí lo mismo, pagas una tarifa y consumes toda la energía que quieras. Se puede ver un ahorro real. Aunque es cierto que depende de cada persona, no todo el mundo consume la misma energía y hay casas más grandes y más pequeñas.

- ¿Cómo se suele calcular dicha tarifa? Si el cliente la coge este año, se hace un cálculo de los doce meses anteriores y así se establece un precio. Al cliente se le muestra de forma instantánea. Hay gente que pagaba 85 euros y se le ha quedado en 53.

- ¿Por qué en los últimos meses se ha puesto más atención sobre la factura de la luz? Básicamente porque la subida de la luz este año fue brutal. La obsesión por mirar la factura se debe a que la gente ha visto que antes pagaba 70 euros y ahora paga 140. El precio del kilovatio ha subido una brutalidad. Por la misma energía, en muchos casos están cobrando el doble. El año pasado podía pagarse el kilovatio a 0,17 y ahora llega a 0,35. Además, hay muchísima publicidad en la televisión y en internet. Mucho bombardeo.

- ¿Se puede cambiar de compañía eléctrica? Por supuesto. No suele haber permanencia. Es muy fácil. Nosotros lo comparamos con la telefonía móvil, solo hay que comparar opciones. El cliente puede hacer el cambio por teléfono, con un asesor energético, y tiene coste cero. Si un cliente hoy está hoy en una compañía, por ejemplo Naturgy, y después de dos meses quiere cambiarse a Endesa porque hay una oferta nueva, se cambia sin problema y a coste cero. No hay permanencia. Puede haber permanencia por servicios de asistencia, que la pagas aparte. En ese caso, si te marchas y lo tenías contratado durante un año, la compañía te lo puedo cobrar todo a la vez.

- ¿Por qué a los usuarios les cuesta hacer ese cambio? Por desconfianza. Y digo esto basándome en mi experiencia. Mucha gente cree que le van a manipular los contadores o a cobrar por el cambio. Los clientes están muy quemada de años atrás, cuando hubo el boom comercial. Es una mezcla de miedo y desconfianza. Pero la gente que sabe que se puede cambiar sin problema, lo hace. Una solicitud de contrato se hace en 20 minutos. Luego se hace una llamada de verificación y listo.

- ¿Suele haber bulos o engaños relacionados con las compañías eléctricas? Por la experiencia que tengo, creo que es muy difícil mandar un correo electrónico o una carta haciéndose pasar por una compañía. Pero sí que hubo engaños que la gente todavía recuerda. Antes, había comerciales que iban a las casas y, en nombre de la distribuidora, ofrecían un descuento, pero, en realidad, cambiaban a los clientes de compañía sin su consentimiento.

- ¿Qué otros consejos tiene para ahorrar en la factura de la luz? Aunque parezca una tontería, el stand by de la televisión, ese puntito rojo que queda en la pantalla, consume energía. También las regletas. Y las que tienen el interruptor rojo, si queda encendido, también consume. Son pequeñas cosas cotidianas que si uno las va quitando tiene un ahorro de la luz. Eso sí, no es un ahorro extremadamente significativo.

- ¿Qué diferencias hay entre el mercado libre y el mercado regulado? El mercado regulado es en el que el Gobierno pacta el precio, que va cambiando. En el mercado libre, pactas con la compañía un precio fijo por el kilovatio. Pero hay gente que no sabe ni en qué mercado está. Eso lo pone en la propia factura. Yo siempre recomiendo buscar información en internet. Poner el nombre que aparece en la factura y saber qué tipo de mercado es. Es muy fácil.

- ¿Y qué mercado es mejor? Depende del momento y de las necesidades de cada uno. Hay gente que prefiere pagar siempre el mismo precio por el kilovatio, que no se lo muevan, y otros que prefieren las subidas y bajadas del Gobierno. Como asesor, intento ver qué es más beneficioso. Ahora mismo me decanto por el mercado libre, en el que pactas un precio que sabes que, durante un tiempo, no va a cambiar.