La Comisión de Pesca del Parlamento gallego aprobó ayer una proposición no de ley para instar a la Xunta que adelante el dinero correspondiente a las compensaciones a los 78 mariscadores de la ría de O Burgo que verán interrumpida su actividad con el inicio de las obras de dragado del estuario.

La proposición, presentada por el BNG, logró el apoyo de todos los grupos después de aceptar una transacción del PP, que incluyó en el texto que esta acción tendrá que estar vinculada a la firma previa de un convenio con el Estado, en el que se comprometa a transferir los fondos necesarios para cubrir las reclamaciones de estos trabajadores. La diputada nacionalista Mercedes Queixas incidió ayer en la necesidad de que este acuerdo tenga vigencia desde el inicio de las obras, para garantizar que los mariscadores reciban compensaciones durante todo el tiempo en el que su actividad se vea paralizada.

La Comisión de Pesca aprobó ayer por unanimidad que el Parlamento gallego inste a la Xunta a “adelantar el dinero de las compensaciones económicas por inactividad obligada a los mariscadores de la ría de O Burgo durante el tiempo que duren las obras de dragado y regeneración, previa garantía de transferencia, mediante la firma de un convenio de los fondos pertinentes por el Estado para este fin, lo que permite activar garantías de protección a los mariscadores y evitarles un compromiso de endeudamiento añadido innecesario, desde el inicio de las obras”.

El secretario general de Medio Ambiente, Hugo Morán, convocó a la Cofradía y a la Consellería do Mar a una reunión mañana para hablar sobre estas compensaciones. El Ministerio para la Transición Ecológica aseguró que se hará cargo de las ayudas a los mariscadores, aunque precisa de la colaboración de la Xunta para tramitar los expedientes.

En una comunicación enviada el lunes por la conselleira do Mar, Rosa Quintana, en respuesta a Morán, indica que la Xunta está dispuesta a colaborar en la tramitación de este plan social. Los mariscadores ya anunciaron que no recogerían la cría de la almeja y el berberecho que les corresponde en las labores de ejecución del proyecto hasta que no tuviesen cerrado un acuerdo con sus compensaciones.

“Si el Estado considera que es muy gravoso tramitar 80 expedientes de compensación a las mariscadoras y mariscadores, la Xunta está dispuesta a realizar la tramitación administrativa de esos expedientes previa firma de un convenio de colaboración, o de la fórmula jurídica oportuna, entre las partes que recoja los recursos a destinar y los deberes de cada parte”, explica la Consellería do Mar.

“En el BNG no comprendemos por que después de haber conseguido lo más difícil, iniciar las obras, los mariscadores tienen que vivir en tensión sin saber nada de su futuro”, denunció Queixas.