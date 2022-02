El Gobierno puso punto final a los contratos por obra y servicio el pasado 28 de diciembre con un decreto de medidas urgentes para la reforma laboral. Esta medida afecta directamente a la Universidade da Coruña (UDC): esta modalidad se ha empleado hasta ahora para contratar a investigadores para proyectos de corto plazo y con financiación externa, puesto que permitía fichar a expertos con un perfil concreto sin tener responsabilidades laborales con ellos cuando acabase el motivo que llevó a contratarlos. Ahora, la UDC espera que la futura Ley de la Ciencia, actualmente en anteproyecto, dé modalidades de vinculación laboral alternativas, mientras que los sindicatos reclaman maximizar la estabilidad laboral.

“Tenemos una reunión pendiente con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas en marzo, y uno de los temas prioritarios es darle solución a esto, que tiene que recogerse en la Ley de la Ciencia” cuenta el vicerrector de Política Científica, Investigación y Transferencia, Salvador Naya, “aunque en nuestra Universidade no nos afecta demasiado”. Según sus cuentas, hay 219 contratos de investigadores por obra y servicio que se firmaron antes de la publicación del Real Decreto-ley del pasado 28 de diciembre, con lo que podrían prolongarse en las condiciones originales, hasta un máximo de tres años.

Desde entonces se iniciaron otros 32 y hay otra treintena pendiente hasta el 30 de marzo de este año, un periodo de carencia en el que se pueden seguir firmando contratos por obra, si bien por un máximo de medio año. Además, quedan fuera los contratos de proyectos europeos o de recualificación.

Pero ¿qué pasará si tras el 30 de marzo no está aprobada la Ley de la Ciencia? En ese caso “se ha hablado de contratos indefinidos”, pero las relaciones laborales seguirían acabándose con el proyecto: simplemente habría una mayor indemnización por despido. “A todos nos gustaría tener contratos más estables” asegura Naya “pero necesitamos flexibilidad. Hay proyectos que tienen un principio y un fin, y contratos que se crean específicamente para ellos”.

El caso típico es que miembros de la Universidad ganen una convocatoria del Estado o la Unión Europea dotado con unos fondos para contratar personal. Cuando se acaba el proyecto, se acaban también los fondos. La estabilización, afirma Naya, se busca para intentar incorporar a plantilla a determinados perfiles de investigadores, técnicos y gestores de proyectos, no para todos los que trabajen puntualmente en una investigación de la Universidade.

Pero los sindicatos coinciden en pedir más seguridad laboral para los investigadores. “Es una casuística complicada y hay diversos proyectos” afirma Susana Carballal, miembro de UGT y secretaria de la Junta de Personal de la UDC, que señala que hay que esperar a que se definan las modalidades laborales de la Ley de la Ciencia. Pero “tenemos que garantizar la estabilidad del mayor número de investigadores” y retenerlos en la carrera universitaria con “contratos lo más fijos posibles: lo estudiaremos las próximas semanas”.

De la misma opinión es el miembro de la CIG y presidente del comité de empresa de personal docente e investigador (PDI), Ramón Muíño, que pide aumentar las plantillas de investigadores, técnicos y de personal docente, modalidades en las que hay contratos indefinidos y estabilidad laboral; además, defiende Muíño, la UDC tiene un déficit en las plantillas de técnicos y profesores.

Aunque considera positivo que se elimine la contratación por obra o servicio y se intente “buscar una red de estabilidad”, no cree que las personas que se contratan para un proyecto la consigan incluso si su contrato se hace indefinido, ya que se les seguirá despidiendo cuando ya no sean necesarios. “Da una pequeña mejora en cuando a dinero por la indemnización, pero esta va en el presupuesto del proyecto, así que obliga a pedir más fondos, puede dificultar la concesión del mismo... Podría incluso empeorar las condiciones”.

La secretaria de la sección sindical de CCOO en la Universidade, María Luisa Sánchez, deja claro que “estoy alineada con esta reforma: el contrato por obra se ha usado muchas veces bien, pero también se ha abusado”. Según cuenta, en las universidades gallegas se ha tenido a personas muchos años “haciendo más o menos lo mismo” y sin contrato fijo. Que el personal vinculado a proyectos pase a ser indefinido, considera, va a “permitir la mejora de sus condiciones de trabajo”.

Pero también reclama a la UDC que pida ampliar las tasas de reposición de personal. Para Sánchez, se pueden buscar “fórmulas” para aumenta la seguridad laboral de los trabajadores, como el contrato fijo discontinuo, y emplear a investigadores en diversos proyectos dentro de la misma área de conocimiento. Además, defiende que “cualquier fórmula tendría que pasar por una negociación” con los sindicatos.

CCOO pide que todo el personal universitario vinculado a proyectos tenga convenio colectivo

La secretaria de la sección de Comisiones Obreras en la UDC, María Luisa Sánchez, defiende que todo el personal vinculado a proyectos de la Universidade tenga un convenio colectivo y derecho a voto en las selecciones sindicales, como ha propuesto su organización. Según explica, en la actualidad esto se ha logrado para los miembros de los grupos profesionales A1 y A2, esto es, los investigadores que ya son doctores y los que están en formación, pero las categorías B y C (técnicos de laboratorio y personal administrativo) no tienen estos derechos. Por otra parte, el sindicato ha reclamado que se revise el acuerdo firmado en 2014 acerca de la clasificación profesional y condiciones de trabajo del personal contratado en proyectos y convenios de investigación, para mejorar los salarios. El documento, consensuado por CCOO, CIG y Universidade, establecía las remuneraciones para las diferentes categorías (24.000 euros brutos anuales para los A1, 16.422 para los A2, y entre 20.475 y 15.750 para las categorías B y C, dependiendo de si tienen la categoría profesional de técnicos o ayudantes). Sánchez señala que se debería negociar un nuevo marco para actualizar estas cifras, como se ha hecho hace dos años en la Universidade de Santiago de Compostela.