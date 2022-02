La construcción remontó en la ciudad y su área de influencia a lo largo de 2021, superando las cifras de 2020 y 2019. Pero, según los datos del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica (COAT) de la provincia de A Coruña, esto se debe sobre todo a la obra nueva, pues los expedientes de obra de esta modalidad subieron un 47,4% en comparación al primer año del coronavirus: de 348 a 513. Mientras, las obras de rehabilitación y reforma de edificios, que llegaron a ser mayoritarias en 2020, cayeron un 9,8%, desde las 448 a las 404.

Pese a este descenso, los dos tipos de trabajos dentro del ámbito de la sede coruñesa del COAT (que va desde Irixoa y Toques a Camariñas y Carnota, pero en la que el “mayor peso” lo tiene la ciudad) superan los datos del último año antes de la pandemia. En 2019 los expedientes de viviendas nuevas fueron 366, con lo que los datos de 2021 son casi un 40,2% superiores. En cuanto a la rehabilitación, se ha pasado de 349 expedientes en 2019 a 404 el año pasado, lo que supone un incremento del 15,8%.

Así, mientras que la rehabilitación tuvo un pico en 2020 que se revirtió en parte al año siguiente, la obra nueva se fue incrementando año a año durante la crisis del COVID. El incremento total de trabajos entre 2019 y 2021 fue del 28,25%.

Por otra parte, disminuyeron los visados de final de obra. En 2021 fueron 429, un 2,9% menos que los 442 de 2020. En 2019 habían sido 375, con lo que el incremento que se registró el año pasado en relación a este fue del 14,4%.

En cuanto al último trimestre que se conoce, el de octubre a diciembre del año pasado, el número de expedientes de dirección de obras fue de 234: un 8,3% más que en el mismo periodo de 2020, y un 39,3% por encima de esos mismos meses en 2019. De estos expedientes, un total de 150, esto es, el 64%, ya fueron de vivienda nueva.

El presidente del COAT de A Coruña, Roberto Medín Guyatt, indica que a lo largo de los últimos meses se ha mantenido “un ritmo creciente en la entrada de expedientes de obras”. Esto, en su opinión, prueba la “fortaleza de la construcción y rehabilitación” de viviendas en el entorno de A Coruña y le hace confiar en que 2022 será un “buen año”.

Según los cálculos de Medín, a lo largo del año actual se despejará la incertidumbre que provocó el COVID y entrarán fondos públicos europeos en Galicia para impulsar la reforma y rehabilitación de vivienda. También confía en que la crisis de suministros que está elevando el precio de los materiales acabe por solventarse.

Denegado un edificio en la ronda de Outeiro

La Junta de Gobierno Local denegó ayer la licencia de construcción solicitada para el solar número 270 de la ronda de Outeiro, ocupado ahora por el aparcamiento de un supermercado Eroski. El proyecto ocuparía solo parte de esa instalación y preveía que el inmueble tuviese 23 viviendas distribuidas en nueve plantas, además de cuatro sótanos. Las razones esgrimidas por el Concello para rechazar el proyecto son la afección al supermercado, que los dormitorios de dos plantas no tienen las condiciones de ventilación e iluminación adecuadas por estar en el límite de la propiedad, no se identifican claramente las parcelas en las que se levantaría el edificio y en los planos no figuran los accesos al garaje desde la vía pública, por lo que no pueden analizarse.