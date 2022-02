La psicóloga Rosa Trillo forma parte de la plantilla de apoyo mental y emocional de la división coruñesa de la Asociación Española Contra o Cancro, que presta atención gratuita las 24 horas en el teléfono 900 100 036. A las 11.00 horas de hoy, día internacional de la lucha contra la enfermedad, participará en una mesa de debate sobre el impacto de la desigualdad económica y social en la prevalencia y convalecencia del cáncer, junto con pacientes y otros profesionales, en la sede de la agrupación (calle Real, 1).

Su asociación ha publicado un informe sobre la relación entre la desigualdad y el cáncer en España, y en él se señala que hay circunstancias que aumentan el riesgo de sufrir la enfermedad y que padecen más los estratos socioeconómicos bajos: sedentarismo, exposición al tabaco, sobrepeso...

El factor socioeconómico afecta a todas las esferas de la vida, y también a las posibilidades de prevenir la enfermedad. Las personas con menor nivel socioeconómico tienden a ser más fumadoras, y no todo el mundo tiene las mismas posibilidades de poder decidir libremente si se expone más al humo: las regulaciones no son lo suficientemente restrictivas, y hay entornos en los que las personas pueden fumar. Y en espacios públicos, los menores de edad son fumadores pasivos sin poder decidir libremente si quieren estar allí o no.

El informe calcula que el 10% de las personas a las que se diagnostica cáncer tienen una situación de vulnerabilidad socioeconómica, y sube al 20% por la enfermedad. Un 16% de los hogares tienen gastos directos de más de 10.000 euros por la enfermedad, y estiman que subirían al 40% contando pagos de cuidados y ayuda en el hogar. ¿Los gastos y reducción de ingresos por el cáncer generan estrés emocional?

En Galicia hay más de 1.500 personas que han pasado a tener situaciones laborales de riesgo por un diagnóstico de cáncer: autónomos, desempleados, o trabajadores que no llegaban al salario mínimo interprofesional. Aunque tengamos una sanidad pública, un diagnóstico implica gastos: medicinas, material, ortoprotésicos... A las familias vulnerables les afecta todavía más, y eso tiene siempre un impacto a nivel psicólogico. Aparece angustia, ansiedad e incertidumbre no solo por la propia enfermedad, sino también por preguntarse cómo voy a llegar a fin de mes o cómo voy a afrontar estos gastos.

Desde la asociación estiman que casi un tercio de los pacientes de cáncer recurren a psicólogos y psiquiatras, casi un 40% con la pandemia. ¿Hay quien deja de buscar apoyo por miedo o desconocimiento?

Hay muchos factores. Hay personas que sin tener una patología psicológica o psiquiátrica grave acuden a servicios de atención psicológica para tener apoyo y ayuda. Pero hay quien no viene por desconocimiento, o por los prejuicios que aún hoy tienen las palabras “psicólogo” o “psiquiatra”. Y un porcentaje importante no acude porque el servicio no está cubierto a todas las personas diagnosticadas en la sanidad pública. Y no solo hablamos de los pacientes, sino de los familiares. Depende de dónde vivas, tienes acceso, o no. Desde la asociación tratamos de dar un servicio gratuito a todos los que sufren la enfermedad y sus familiares.

Calculan que casi la mitad de los hospitales no tiene personal propio que preste atención psicológica en oncología.

Depende de en qué código postal tengas, vas a tener acceso a ciertas facilidades o no. Depende de la financiación del hospital, de la priorización de la atención psicológica...

Es más probable que las mujeres acudan a pedir atención psicológica por temas oncológicos. ¿Por qué?

Hay una retroalimentación. La depresión, la ansiedad y los trastornos relacionados son más frecuentes en mujeres, y al tiempo estas tienen menos reparo a la hora de pedir ayuda. Reconocen más que la necesitan, expresan más sus emociones y hay menos estigma a atención psicológica en mujeres. El hombre pide menos ayuda y por tanto tiene menos diagnósticos.

Pero se suicidan más. ¿Es más probable que ante un diagnóstico de cáncer reaccionen con sentimientos de ira o negación?

No creo. La ira, la negación y la tristeza son emociones y pensamientos que tienen todas las personas que son diagnosticadas de cáncer, y forman parte del proceso de aceptarlo. Todos lo van a presentar, en mayor o menor medida. Pero como los hombres reconocen o expresan menos las emociones, quizás cuando lo hacen es cuando el problema es más serio o más acusado.

¿Cómo realizan el proceso de acompañamiento de las personas con diagnóstico de cáncer?

Lo hacemos en las diferentes fases de la enfermedad. Una persona puede acudir a nosotros antes del diagnóstico, porque enfrentarse a las pruebas ya suele generar un montón de angustia. También ayudamos en el diagnóstico, a gestionar ese impacto emocional tan fuerte que tiene la palabra cáncer, y durante los tratamientos, ayudándola a gestionar los efectos secundarios de la medicación, el control de dolor, las emociones que surgen de esto... Estamos en las recaídas, que implican mucho sufrimiento, y en las situaciones de supervivencia y remisión de la enfermedad, para adaptarse a los nuevos retos: la reincorporación al mundo laboral o la gestión emocional de no poder hacerlo. Y acompañamos a las personas en las fases de final de vida y cuidados paliativos. Además, trabajamos con los familiares durante estos procesos y para afrontar la pérdida de un ser querido.

¿Cómo es la situación de los familiares? ¿Quedan olvidados?

El paciente es el que se enfrenta a todo, pero un diagnóstico de cáncer afecta a toda su familia y entorno. El familiar tiene un sufrimiento emocional muchas veces igual que el paciente, a veces mayor y a veces menor, pero sufre las consecuencias de todo esto. Puede tener angustia, incertidumbre, miedos por el futuro. Cuando hay un cuidador principal, y la situación se alarga o implica una dependencia, ayudamos a gestionar esa sobrecarga. Se trata de que pueda encontrar respiros y hacer su tarea lo mejor que se pueda a nivel emocional. Y, cuando se pierde a un ser querido, hay que gestionar las emociones que surgen en el proceso de duelo. Es un proceso paralelo al del paciente.

¿Es frecuente que surjan depresiones, o haya recaídas en personas que tenían problemas previos, a raíz de un diagnóstico?

Si se tienen antecedentes psicológicos y psiquiátricos es más probable que se puedan repetir. Pero hay que diferenciar entre sintomatología depresiva, que es tener tristeza o apatía, y el trastorno depresivo como tal, una cosa más seria y que no presenta la gran mayoría. En torno al 36% de los diagnosticados presentan depresión o ansiedad. El resto pueden tener síntomas. Es importante la atención psicológica para manejar estas emociones, que son normales, y prevenir que se compliquen y aparezcan los trastornos.

¿Y eso se puede prevenir solo con terapia psicológica, sin recurrir a la medicación?

Depende muchísimo de la persona. Una atención psicológica cuando empiezan a aparecer dificultades a la hora de gestionar emociones puede prevenir la necesidad de medicación y la aparición del trastorno. Pero a veces la medicación es necesaria, y ahí el papel del psiquiatra es muy importante.

¿Cuántos psicólogos trabajan desde la asociación en A Coruña?

Somos dos en el área sanitaria de A Coruña-Cee, con sede, y en la provincia un total de siete. Estamos en las ciudades, pero gracias a las videoconsultas también llegamos más fácilmente a personas alejadas de estas. Se trata de reducir, en la medida en que podamos, esta inequidad de código postal de la que hablábamos a la hora de acceder a los servicios. Además del servicio de atención psicológica, también tenemos un equipo de trabajo social. En la provincia de A Coruña hemos atendido a 250 unidades familiares en 2021 para paliar su vulnerabilidad socioeconómica, con actuaciones como ayudas para pagar el alquiler o hacer frente a gastos de la enfermedad, préstamos de materiales, camas, sillas de ruedas... Es una labor fundamental.

Asociación Española Contra o Cancro inicia sus actividades de hoy, día de la lucha contra la enfermedad, con una retransmisión del evento que realiza la agrupación en Madrid. Podrá verse en la sede de la asociación en la ciudad (calle Real, 1) a las 10.30 horas. Media hora después, y hasta las 12.30 horas, el local acogerá una mesa redonda sobre las dificultades y desigualdades a la hora de enfrentar la enfermedad, con la participación de profesionales y pacientes. A las 17.00 horas organizará una marcha nórdica de intensidad moderada, para pacientes y población general, y, al mismo tiempo, una actividad de ejercicio físico oncológico impartida por la fisioterapeuta Inés López. A las 19.30 horas organizará una ruta cultural por la ciudad, en la que se aceptarán aportaciones para la asociación. Estas actividades son gratuitas pero hay que inscribirse previamente en el 981 142 740.

Por su parte, la cadena de supermercados Gadis concluye hoy una campaña de recogida de fondos, La compra de tu vida, que puso en marcha para financiar los programas de acompañamiento a pacientes y familiares de la asociación, así como la investigación de la enfermedad. El Corte Inglés de Ramón y Cajal se suma a la denuncia de las desigualdades derivadas de la enfermedad iluminando de verde su fachada.

