El Ministerio para la Transición Ecológica, la Consellería do Mar y la Cofradía de Mariscadores han llegado al fin a un acuerdo para indemnizar a los trabajadores afectados por el dragado de la ría do Burgo. El Estado asumirá los pagos, la Xunta hará trámites administrativos y verificará que los posibles beneficiarios son profesionales acreditados y la Cofradía ingresará las compensaciones a los mariscadores. Lo hará mes a mes y no al final de las obras.

Tras semanas de incertidumbre y debate, las dos Administraciones y los trabajadores afectados se pusieron de acuerdo ayer en una reunión celebrada en A Coruña, en la que participó el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán; el delegado del Gobierno, José Miñones; la conselleira do Mar, Rosa Quintana; la directora general de Sostenibilidad de la Costa, Ana Oñoro; la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas; y representantes de los pescadores. El Gobierno central asume la totalidad de las indemnizaciones. “Con ello compensamos a un colectivo que no podía permitirse estar 26 meses sin salario”, señaló Hugo Morán. La Xunta ya había insistido en varias ocasiones, basándose en un informe de la Universidade de Santiago de Compostela, que los pagos eran responsabilidad del Ministerio para la Transición Ecológica, que es la que ejecuta las obras, que, según las previsiones, durarán poco más de dos años. Rosa Quintana confía en que, una vez cerrado el acuerdo por las compensaciones, los trabajos se puedan desarrollar “con normalidad”. Queda por decidir, ahora, qué cantidades se van a abonar a los trabajadores. “Falta que el Gobierno central nos pase la documentación correspondiente para proceder con los trámites administrativos y cumplir con nuestra parte: hacer las certificaciones de las personas que podrían verse afectadas durante la realización de las obras por la paralización de la actividad, estimar los días de trabajo perdidos y el precio medio que alcanzará el producto en caso de mantenerse la actividad”, informó la conselleira do Mar. El portavoz de los mariscadores a pie de la ría de O Burgo, Manuel Baldomir, que destaca que el acuerdo es “bastante satisfactorio”, calcula que cada trabajador podría percibir “sobre 1.400 euros al mes”. Además, destaca que el pacto permite compatabilizar “la retirada de la cría con las compensaciones”. Los mariscadores participarán en los trabajos de retirada del marisco para su siembra en otro punto mientras durante las obras del dragado de la ría. Baldomir confiesa que han sido meses “de intranquilidad” en la Cofradía de Pescadores, ya que Xunta y Estado no se ponían de acuerdo para establecer cómo se harán los pagos de las compensaciones. Ahora, los trabajadores “ven la luz al final del túnel”, según las palabras de su portavoz. Y ya no solo por las indemnizaciones, sino porque se lleve a cabo un dragado “tan necesario y tan demandado durante años”. “Qué alegría que las obras salgan adelante con este acuerdo, Xunta y Estado han colaborado conjuntamente por el bien de los trabajadores”, sentencia. Para el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, esta es “una de las mejores noticias y más necesarias en los últimos tiempos, era de gran urgencia resolver la situación del sector marisquero durante las obras”. También aplaude la decisión de pagar las indemnizaciones mes a mes, y no al final de la intervención: “Una solución idónea para que todas las familias puedan afrontar con seguridad un periodo de inactividad como el que está por venir”. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, concluye que este acuerdo y el inicio de los trabajos “permitirá culminar la devolución de la ría do Burgo a la ciudadanía en las condiciones óptimas para su uso”.