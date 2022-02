“No habrá revolución, es el fin de la utopía. ¡Qué viva la bisutería! Y uno no sabe si reír o si llorar viendo a Trotsky en Wall Street fumar la pipa de la paz”, canta Joaquín Sabina en la canción El muro de Berlín, que se apropió ayer en el pleno el portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, para utilizar algunas frases. No es la primera vez que en una sesión los ediles rescatan versos musicales para acompañar sus argumentaciones en mociones y preguntas. Lage echó mano del cancionero de Sabina tras cuestionar una moción de la edil no adscrita Isabel Faraldo sobre la crisis diplomática en Ucrania por no tener relación ni incidencia directa sobre los coruñeses.