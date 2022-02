Con la pandemia, los casos de repetidores de curso han disminuido, siendo casi excepcionales, y la mayoría de los escolares han pasado de curso. Datos que se reflejan en las estadísticas del Ministerio de Educación, que indican que un 14,4% de los alumnos de centros educativos de A Coruña promocionaron con, al menos, una asignatura no aprobada en el curso 2019-2020, cuando apareció el COVID. Un porcentaje que ha caído nueve puntos con respecto al curso anterior, cuando el índice de estudiantes que promocionaban con materias suspensas era de 23,4%.

Los números son mejores, aunque los profesores avisan de que “esas estadísticas no son significativas porque en el 2019-2020 se vivió un curso excepcional por el coronavirus”. Lo explica la directora del instituto Eusebio da Guarda, Isabel Ruso, que es también presidenta de la asociación de directores de institutos públicos de Galicia, quien destaca que “profesorado, alumnado y familias” han luchado “por sacar esto adelante” en los últimos casi dos años.

Ruso señala que “que un alumno pase de curso con una asignatura pendiente es un hándicap”. Primero porque “aumenta las materias que debe superar” en el siguiente curso, explica, y segundo porque “si son asignaturas como Matemáticas o Lengua, no es bueno que no tengan cubiertas esas competencias mínimas”, lo que podría “dificultar” el aprendizaje.

La ley permite promocionar de curso con un máximo de dos materias suspensas, si bien el Real Decreto, enmarcado dentro de la Ley Orgánica de modificación de la LOE (Lomloe) o ley Celaá, que regulará la evaluación y la promoción de curso en Primaria, Secundaria y Bachillerato, deja al equipo docente la elección sobre si el alumno con materias suspensas debe pasar de curso o no. “Los profesores tendrán que ver si se cumplen determinadas condiciones para que el alumno pase de curso con tres o cuatro asignaturas no aprobadas, pero para ello hay que incrementar los medios, porque eso supone adaptarse a una enseñanza más individualizada”, comenta la directora del instituto Salvador de Madariaga.

También la dirección del Menéndez Pidal denuncia que “no hay recursos suficientes”. “Ahora tenemos cuatro clases de 4º de ESO con 30 alumnos por aula. El profesorado no da. O se baja la ratio, para ofrecer una educación de calidad, o pagará el plato el de siempre, que es el que no tiene recursos o una familia detrás para ayudarle”, analiza María Estrella Pérez.

Las estadísticas de Educación muestran, además, que son más hombres (17,2%) que mujeres (11,4%) los alumnos que promocionan con asignaturas suspensas. También hay diferencias entre colegios privados, concertados y públicos. De los datos de los estudiantes de 4º ESO —los que arrastran mayor índice de materias no superadas— en institutos públicos, un 18,5% tiene materias pendientes. En los concertados, la cifra baja al 7,6%, mientras que en los privados es solo del 4,1%.

La directora del Menéndez Pidal avisa, además, de que la pandemia en general y el confinamiento en particular tienen consecuencias que se van a ver con el tiempo. “Hay niños con dificultades en casa que tienen un vacío enorme y no conseguimos recuperarlos. Están desganados. Se nota una carencia de base. Ese descuelgue no va a ser solo educativo, también social”, expone.

También Isabel Ruso reconoce que los alumnos han “sufrido mucho” en estos casi dos años de pandemia. Recuerda que hay “barreras” que todavía hay que superar, como las mascarillas o los acercamientos. “Antes les decíamos que tenían que compartirlo todo y ahora no”, destaca. Uno de sus compañeros en el instituto Eusebio da Guarda insiste en que “la pandemia ha influido mucho en el nivel académico de los alumnos”.

Todo ello “se va a notar”, apunta la presidenta de la asociación de directores de institutos públicos de Galicia, que espera que el esfuerzo de la comunidad educativa ayude a que “ese bajón se note lo mínimo posible”. Además, rompe una lanzada a favor de “los departamentos de orientación, que han desarrollado una labor espectacular”.

En Bachillerato, recogen las estadísticas, un 84,1% del alumnado promociona sin asignaturas pendientes. Aquí, lo curioso está en el número de suspensos según modalidad. En Artes, un 22,7% no supera el curso con todas las materias aprobadas. En Ciencias, ese porcentaje baja casi trece puntos, hasta un 9,2%. En Humanidades, suspende un 11,8% y en Sociales, un 13,5%.