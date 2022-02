Las autoescuelas de la ciudad tienen déficit docente. No es solo un problema en A Coruña y en otras localidades gallegas, también ocurre en el resto de España, aunque con menor gravedad en las grandes ciudades. El sector asume desde hace años la escasez de profesores, acentuada sobre todo porque a las jubilaciones no les sucede una generación nueva de maestros. La falta de recambio es el principal motivo por el que hoy los centros se encuentran con que no hay docentes para tantos alumnos, admite la Asociación Provincial de Autoescuelas de Galicia. No es la única razón: el sindicato Asamblea de Trabajadores Asalariados de Autoescuelas de Galicia (Ataag) denuncia que las condiciones laborales “poco ventajosas” del sector contribuyen a la pérdida de trabajadores.

Un salario base escaso —hasta hace poco de 990 euros, ahora de 1.030 y con la previsión de que sea de 1.071 en 2022—, inexistencia del plus de peligrosidad, inestabilidad de horarios y con jornadas partidas que complican la planificación, dificultades para la conciliación familiar y vacaciones no pagadas son algunas de esas condiciones que señala el sindicato, si bien no todas se dan en los centros coruñeses. En algún caso, y en la ciudad, conflictos por la conciliación y la planificación del trabajo entre empleados afectados y autoescuelas acabaron en denuncia, aunque las negociaciones evitaron pleitos.

“De las 60 autoescuelas de la ciudad y la comarca se han ido el último año ocho profesores a otros sectores, uno de ellos al del taxi. En Ferrol se marcharon seis en 29 centros y en Santiago, otros seis en 50”, pone cifras Fernando Olmo, profesor y representante del sindicato. “Es cierto que no hay relevo para las jubilaciones, a pesar de que dos jubilados han vuelto recientemente al gremio, pero las malas condiciones laborales animan a salir del sector”, añade.

Ataag es crítico con la Confederación Nacional de Autoescuelas, que en las últimas semanas ha difundido anuncios para atraer a candidatos a convertirse en profesores con el mensaje de que “se necesitan más de 3.000 en toda España”. “Cuando la desesperación por encontrar nuevos inocentes a quienes exprimir, te hace no saber ni cuántos profesores hay ni cuántos se necesitan realmente, ni por qué se van”, comenta el sindicato en la red Facebook, donde también critica a otras centrales por arrimarse a los intereses de la patronal y “ser incapaces de movilizar a sus afiliados por un convenio digno y un salario decente”.

Ataag añade que ha solicitado a la Asociación Provincial de Autoescuelas de Galicia que se siente a hablar sobre la situación del sector para conocer “las verdaderas razones por las que hay problemas”, pero indica que no ha obtenido respuesta. “Siempre se ha vendido que la de profesor de autoescuela es una ocupación sin paro, y lo es pero las condiciones del trabajo fueron mejores hace unos años”, asegura Olmo.

La falta de docentes contrasta con el aumento de matriculaciones en los centros coruñeses, donde los alumnos forman listas de espera para realizar clases prácticas.

“Docentes hay, pero no hay buenos convenios”

Víctor Nieves se formó como mecánico y fue profesor de autoescuela durante seis años en un centro del área coruñesa. Ahora trabaja en el campo de los recambios de la automoción. Le gustaba enseñar a conducir, pero hoy no piensa en regresar a un sector del que salió descontento. “Aunque haya jubilaciones, profesores sí hay, lo que no hay son buenos convenios. No se puede trabajar por el caldo, los salarios son irrisorios y los horarios, malos. Yo me marché de la autoescuela porque vi que mi situación no mejoraba. Te esfuerzas por sacar el título, por enseñar, y ves que las condiciones de los convenios colectivos son malas. Desde fuera parece bonito, pero no lo es”, repasa Nieves.