Os trámites que nos levarán a ter unha estación intermodal na Coruña avanzaron esta semana no Concello. Uns trámites que non só implican ao Concello, senón tamén á Xunta e ao Estado, e que terán respaldo nos orzamentos deste ano, case 800.000 euros, grazas ao acordo no que tanto a Marea Atlántica como o Goberno municipal estamos a traballar.

A estación, con sorte, poderá inaugurarse en 2025. Será a última de todas as cidades galegas, vinte anos despois de ter asinado o primeiro convenio para impulsala. Despois de dous presidentes da Xunta, tres na Moncloa e cinco alcaldías de todas as cores políticas.

Por sorte, xa non será ese o complexo con 50.000 metros cadrados de usos comerciais, 11.000 metros cadrados de usos hoteleiros e 20.000 metros cadrados para vivendas que impulsaron primeiro Javier Losada e logo Carlos Negreira, senón un proxecto moito máis sensato. Iso tamén foi grazas á Marea Atlántica, que puxo o sentidiño necesario no mandato pasado. Igual ca no porto.

Hai, iso si, cambios de última hora que empeoran o proxecto. O Estado, a través de Adif, o organismo responsable da terminal ferroviaria, veu pedir máis superficie para usos comerciais na estación. E non para que os trens cheguen antes, senón para facer máis caixa e, por tanto, para investir menos. De novo, igual ca no porto.

Con todo, benvida sexa a intermodal. Desde a Marea seguiremos a facer todo o posible para que chegue canto antes. Pero non esquezamos o importante: é A Coruña, a cidade e a súa área metropolitana, a que ten que ser intermodal, e iso non se resolve unicamente cunha estación. Seguimos a precisar unha rede de bus urbano adaptada ás nosas necesidades actuais, e non secuestrada nunha concesión ruinosa; un sistema integrado de transporte metropolitano; e un tren de cercanías que non funcione coma no século XIX.

Oxalá todo iso estea resolto en 2025. Pola Marea Atlántica non vai quedar.