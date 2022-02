El grupo municipal popular salvó la estación intermodal en el Pleno del 3 de febrero, al ser el único que votó a favor de los cuatro asuntos: convenio marco, convenio para la estación de buses y aparcamiento, y dos cambios urbanísticos para los accesos .

De no ser por los votos del grupo popular, Coruña se hubiese quedado sin intermodal al no haberse aprobado el convenio marco y, por tanto, no poderse hacer ninguna obra. Cuando hay que estar con los coruñeses, el PP es el único que lo demuestra.

Los socios del pacto a la coruñesa dejaron tirados a Inés Rey. Podemos no apoyó dos de los cuatro asuntos; BNG, dos y Marea, tres. Inés Rey es una marioneta que Marea mueve a su antojo y a quien ha dejado tirada en la tramitación de una inversión de futuro.

Inés Rey tiene que elegir entre un pacto a la coruñesa con Marea, que nos mantiene en el furgón de cola, o un pacto por A Coruña con el PP para volver a ser la locomotora de Galicia. Y ha elegido lo peor para los coruñeses.

Mientras la Xunta tiene todo listo para licitar su parte, queda la reforma de la estación ferroviaria, que corresponde al Gobierno de España, y los accesos, que corresponden al Gobierno municipal. Y esta situación se ve agravada porque en los presupuestos prorrogados de 2020 no hay dinero para la parte del Concello, 800.000 euros en 2022.

Por tanto, hasta que puedan certificar la disponibilidad de este dinero, la Xunta no podrá licitar sus obras. Por eso Inés Rey debe dejar de bloquear las inversiones más importantes de la ciudad, al igual que hizo durante ocho meses con el convenio para el nuevo Chuac o con la parcela para posibles realojos.

Marea destrozó la ciudad en cuatro años porque el PSOE se lo permitió. El único coruñés contento fue su colega al que le compraron los pisitos ilegales. Y ahora el PSOE tiene paralizada la ciudad desde hace tres años porque Marea le devolvió el favor: los únicos contentos son los okupas y los ladrones.

Siete años en los que no han hecho una escuela infantil, un centro cívico, un parque o una biblioteca: NADA. La única administración que invierte en nuestra ciudad es la Xunta de Feijóo. Invierte más que el Estado y más que Ayuntamiento y Diputación juntos.

La ciudad lleva siete años de parálisis. No podemos esperar más. O Pacto a la Coruñesa con Marea para retroceder o Pacto por Coruña con PP para avanzar.