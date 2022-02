El precio de la vivienda en la ciudad en los últimos siete años se ha incrementado, pasando de los 1.465 euros por metro cuadrado del tercer trimestre de 2014 a los 1.875 euros del mismo periodo de 2021. Sin embargo, todavía está lejos de alcanzar las cifras de 2008, cuando el precio del metro cuadrado era de 2.378 euros. La crisis del sector inmobiliario provocó la caída. Los datos, del Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Fomento, han sido recogidos por la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), que indica que las 135.450 viviendas de A Coruña —19.283 están desocupadas— alcanzan un valor de unos 11.350 millones de euros.

El valor de pisos, casas y apartamentos de la ciudad es un 22% menos que hace 14 años, aunque hay que tener en cuenta que la valoración no incluye precios de edificios públicos ni tampoco las propiedades de la Iglesia. El presidente de Fegein, Benito Iglesias, explica que, desde 2008, los precios “se desplomaron”, al igual que el valor patrimonial del parque de viviendas del conjunto del municipio.

El precio medio del metro cuadrado de las viviendas de A Coruña asciende a 1.875 euros, un 28% más que en 2014, pero un 21% menos que en 2008. El informe señala además que, de media, la superficie útil de estas casas y pisos es de 104 metros cuadrados.

“El mercado de la vivienda es un mercado desregularizado. Su precio se establece, además de por los costes de producción, en función de lo que la gente puede pagar”, analiza el director de la Escuela de Arquitectura, Plácido Lizancos, quien expone que “en un momento de burbuja y efervescencia, el mercado tira para arriba, pero cuando la situación es inestable, insegura, tira para abajo”. Las viviendas más caras de la ciudad se encuentran, informa Fegein, en zonas como Ensanche, Ciudad Vieja, Riazor y Monte Alto, mientras que las de menor precio están en Sagrada Familia, A Zapateira, Mesoiro, Os Mallos y Agra do Orzán.

Entre 2006 y 2010, no obstante, el precio del metro cuadrado superaba los 2.000 euros, una cifra que no se ha vuelto a alcanzar en la última década. De todos modos, las viviendas sí se han ido revalorizando desde hace siete años. De hecho, de 2020 a 2021, la subida fue del 7,9%. Benito Iglesias explica que “es lógico” que una ciudad como A Coruña, un “polo de atracción económica y con los mejores ratios de movilidad laboral” hacia la ciudad, sea, como Vigo, de “las urbes en las que más se revaloriza el precio de los inmuebles, aunque lejos aún de los valores alcanzados en 2007”. “La conclusión es que no existen burbujas inmobiliarias de ningún tipo en el mercado de la vivienda ni tensiones de precios en el mercado de compraventa que justifiquen ninguna intervención de precios ni penalizaciones a las viviendas desocupadas”, opina el presidente de Fegein.

Plácido Lizancos, por su parte, asegura que “en A Coruña se construyó mucho y muy deprisa” lo que hace que haya “miles de viviendas vacías y algunas sin acabar”. Su propuesta es “regular la construcción, la oferta de vivienda”. “Aun siendo una actividad comercial, trata de resolver un derecho humano”, insiste, y concluye: “El mercado de la vivienda tiene actores con más capacidad que otros, como grandes propietarios, y otros se inhiben y no intervienen, como algunas administraciones”.

¿Y qué ocurre con los alquileres? Según datos del Observatorio da Vivenda de Galicia del Instituto Galego de Vivenda e Solo, el precio medio del alquiler ha subido un 30% desde 2014. De media, hace ocho años, un inquilino pagaba 403,4 euros al mes por una vivienda en la ciudad. A finales de 2021, esa cifra era de 524,5 euros, es decir, un incremento del 30%.