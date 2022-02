Las mujeres han llegado, en las últimas décadas, a todos los ámbitos antaño vedados para ellas: de la economía a la ingeniería, de las matemáticas a la docencia universitaria. Una realidad que, en ocasiones, no se transmite correctamente a la sociedad. Gran parte de responsabilidad la tienen los medios de comunicación, que suelen elegir, en la mayoría de ocasiones, a los hombres como fuentes expertas en sus análisis de los acontecimientos. Así lo acredita el último informe del Monitoreo Mundial de Medios: las mujeres son solo tres de cada diez fuentes expertas y el 13% de fuentes académicas.

El directorio UDCientíficas nace para saltar ese escollo. “La Universidade da Coruña tiene muchísimo talento en lo que respecta a investigadoras. Los medios de comunicación configuran la forma de ver el mundo. Si no se traslada, puede parecer que no hay científicas, y las mujeres jóvenes no tienen referentes”, juzga la directora del Centro de Estudos de Xénero e Feministas de la UDC, Teresa Piñeiro, que presentó ayer la herramienta junto a la vicerrectora de Igualdad, Cristina López, y la concejala de Bienestar Social, Yoya Neira.

El buscador, que cuenta con la colaboración del Concello y de la plataforma Xornalistas Galegas, permite encontrar fácilmente, a través de palabras clave, a las investigadoras y docentes de la Universidad coruñesa especialistas en distintos campos de conocimiento y líneas de investigación. El recurso facilita, además, información sobre las investigadoras y la forma de contactar con ellas. “El directorio incluye la Ficha PDI de las investigadoras, su perfil en la plataforma Orcid con sus publicaciones actualizadas y su perfil en Google Académico”, añade Piñeiro. La página ya cuenta con perfiles de 157 investigadoras de la Universidad, aunque está concebida como un “documento vivo” en constante actualización. “Desde la presentación, tuvimos nuevas solicitudes de alta. Hay profesoras, becarias de investigación, personas a cargo de proyectos. A lo largo del año, esperamos llegar al doble de las que hay”, adelanta Teresa Piñeiro.