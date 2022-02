Una gaviota descargó su cloaca en las inmediaciones de la alcaldesa Inés Rey mientras esta grababa un vídeo promocional en la Marina. Tras fallar su objetivo, se dio a la fuga como Ali Acqa. A cierre de esta edición no se ha identificado al animal, al que presumiblemente encubre la colonia de aves, y ninguna facción, plumífera o no, ha reivindicado el execrable atentado, de clara motivación política. No atendemos a las versiones que lo ligan con el logo de cierto partido, o señalan que fue en terrenos de la Autoridad Portuaria: sería muy evidente. La propia alcaldesa lo publicó en redes: ¿falsa bandera? Y en el pasado pleno se habló de Ucrania. ¿Alguien ha medido los röentgens de la deposición?