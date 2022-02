Inés Martín Rodrigo (Madrid, 1983) es periodista cultural de Abc y autora de obras de ficción como Azules son las horas. Ha ganado el premio Nadal de este año con su última novela, Las formas del querer, en la que recupera elementos de su propia vida para contar la historia de Noray, una joven que, tras la muerte de sus abuelos, vuelve a su casa familiar en el pueblo en el que creció y novela sus vidas, desde la Guerra Civil. Hoy estará a las 19.30 horas en la Fundación Luis Seoane, hablando de la obra con Ledicia Costas y Javier Pintor dentro del ciclo Somos o que lemos.

En esta novela escribe en primera persona por primera vez.

La obra no es una autobiografía, ni es autoficción: es una novela al uso. Pero sí es cierto que, además de emplear la tercera persona, en algunas partes asumo la primera persona con el personaje de Noray, la protagonista. Me he valido de esa voz para escarbar un poco en mi interior, y hacer un ejercicio introspectivo, a través del que buceo en una memoria familiar que en realidad es colectiva: no hay nada más universal que una familia española.

Actualmente están muy presentes las comparaciones entre las generaciones actuales y las anteriores. ¿Cómo explora esto en la novela?

Hay una apreciación muy importante de la memoria a través de los recuerdos familiares, en concreto los de la abuela de la protagonista, el personaje de Carmen. La memoria es algo muy valioso, nuestro mayor tesoro. Cada uno de nosotros debe mirarse en el espejo de su propio pasado y ver qué reflejo le devuelve. Es muy importante que no nos olvidemos de nuestros mayores. Han tenido un papel fundamental en nuestras vidas, y se echaron a sus espaldas un país gris, negro, y lo sacaron adelante. Han sido ellos quienes han vivido los peores momentos de nuestra historia reciente: la Guerra Civil, la posguerra. Se pusieron al frente en la Transición, estuvieron muy pendientes de la llegada de la democracia, y al final de sus días son quienes más han sufrido esta pandemia. Me gustaría que los tuviéramos más presentes: solo así podemos ser conscientes de nuestro pasado y poder afrontar nuestro futuro.

Mencionaba a Carmen, la abuela de la protagonista, ¿cómo son los retos que tenía que enfrentar como mujer durante el franquismo, en relación a ahora?

En la novela hay una presencia muy importante de las mujeres, mujeres muy valientes. Sacaron adelante a sus familias en los pueblos, cuando no tenían un mendrugo que llevarse a la boca, y no tuvieron las oportunidades de las que disfrutaron las generaciones posteriores. En la novela hay un homenaje implícito a nuestras abuelas. Son nuestro mejor y mayor ejemplo.

Viaja literariamente al entorno rural, en el que se crio.

La novela es un viaje no solo a través del tiempo sino también del campo a la ciudad, y además, de ida y vuelta. Todos estamos familiarizados con esas familias que tuvieron que emigrar del pueblo a la gran ciudad para ganarse la vida. Tuve la suerte de pasar mi infancia en un pueblo de Cáceres, y la recuerdo como muy feliz... Aunque supongo que todos la recordamos así, y que cuando la miramos con lupa nos damos cuenta de que eso tiene mucho de recuerdo idílico. Pero si hay un lugar en el que pasar la infancia, creo que ese es el pueblo: tienes la libertad de salir, jugar, e incluso para aburrirte. Es en ese entorno la imaginación se dispara, como le pasa a Noray, y allí está el germen de la escritura.

"Las palabras escritas y leídas siempre han sido mi mayor refugio"

¿Por qué empezó a escribir?

Las palabras escritas y leídas siempre han sido mi mayor refugio: el cobijo que he buscado cuando todo temblaba a mi alrededor y lo demás me fallaba. Para mí, el lugar más seguro es una librería, rodeada de libros. Y eso es lo que le sucede a la protagonista.

¿Y cómo nació esta novela?

Creo que empecé en marzo de 2019, pero fue con la pandemia, en los peores momentos del confinamiento, cuando la historia se transformó. Apareció la primera persona, empecé a hacer memoria, y mis recuerdos personales y familiares se filtraron en la escritura. Si la hubiese escrito en otro momento, sería distinta, pero nace en parte de todo lo que nos ha pasado, de todo ese sufrimiento y dolor que hemos experimentado en los últimos tiempos.

En la novela habla de la salud mental y de la anorexia.

Me he apropiado de la voz de Noray para escarbar en mi propio pasado y hacer esa introspección que llevaba tiempo pendiente. La escritura fue una herramienta para abordar ciertas heridas que pensaba que estaban más curadas, pero que todavía están latentes. La protagonista sufre anorexia en plena adolescencia, y ese episodio sirve para ponerle rostro a una enfermedad que considero que es muy grave. Si esto sirve para que alguien se sienta identificado, y menos solo, me siento satisfecha. No ha sido fácil, porque esa parte del viaje ha sido muy dolorosa, pero no me arrepiento.

"La literatura debería servir para hablar de temas que siguen siendo tabúes"

¿La literatura sirve para hablar de temas que siguen siendo tabúes?

Debería servir para eso. Hay temas, desde la salud mental, al suicidio, que siguen siendo tabúes. Incluso el cáncer; empleamos ese lenguaje bélico de “perdió la batalla contra...”. A mí los eufemismos no me gustan: a las cosas hay que llamarlas por su nombre, porque lo que no se nombra no existe. La ficción es una herramienta muy poderosa, que nos permite tratar temas que a todos nos atañen, en la propia condición del ser humano, y abordarlos desde una perspectiva que va de lo personal a lo universal.

Tituló la obra Las formas del querer. ¿Cómo debe ser el querer, y cuál es su expresión más importante?

En la novela están contenidas todas las infinitas formas que tiene el querer: el romántico, idealizado, de la media naranja heterosexual u homosexual; el que sientes hacia tu familia; el de la amistad, que es una de las formas más bonitas que tiene el amor... Pero también está el amor hacia los libros y la literatura, hacia tus raíces y orígenes. El querer tóxico no es amor, no nos confundamos.

Usted es a un tiempo periodista cultural y novelista. Sabe que se viene anunciando desde hace décadas la muerte de la novela...

Qué agoreros, eh? No lo van a conseguir, créeme (ríe). Está vivita y coleando, y tiene una salud maravillosa. Lo único bueno que nos ha dejado la pandemia han sido las cifras de venta de libros, ese cierre de 2021 con un aumento del 20% con respecto al año anterior. La cultura ha sido la tabla de salvación a la que todos nos hemos agarrado durante los peores momentos, y, sobre todo, la lectura. La novela goza de una estupenda salud.

Y tras 200 años, sigue siendo el gran formato escrito. Como autora, ¿qué posibilidades le ofrece?

¡Absolutamente todas! Es una tierra totalmente fértil, y habría que preguntarse qué es lo que no ofrece (ríe). Permite crear mundos y personajes que se convierten en tu familia. Los personajes de Las formas del querer, Noray, Tomás, Carmen, van a convivir conmigo el resto de mi vida. Es un terreno muy fértil, que me hace muy feliz.