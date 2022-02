La intermodal, que en los dos últimos años ha armonizado la relación entre el Concello y la Xunta, tiene aún flecos que suscitan discordia. Menos de una semana después de que se aprobaran en el pleno el acuerdo marco y el de financiación para poder iniciar las obras de la estación de autobuses y el parking subterráneo, que competen al Gobierno gallego, el grupo municipal del PP reclamó ayer al Ejecutivo local que envíe el certificado de disponibilidad financiera para asumir su parte de la obra: 788.000 euros en 2022 y 13,2 millones entre 2023 y 2025. La Xunta justifica este requisito previo a la licitación de los trabajos porque en el presupuesto actual, prorrogado de 2020, no figura una partida para la intermodal, aunque el Gobierno local ya avanzó que la habrá en las cuentas de 2022 que negocia con Marea Atlántica. El Concello asegura por su parte que la administración gallega ya puede licitar sin necesidad de tener la certificación del crédito municipal.

La Xunta informó el 31 de enero, tras aprobar sus obras en la intermodal, de que en las “próximas semanas” podría iniciar la licitación, “una vez que se firme el convenio con el Ministerio de Transportes y con el Concello para la ejecución y el financiamiento de los trabajos”. Fuentes de la Consellería de Infraestruturas añadieron días después la necesidad de contar con la justificación del crédito procedente de la administración local, que ahora recuerda el grupo municipal popular.

Las mismas fuentes aseguran que la Xunta tiene ya la misma certificación de la Unión Europea de los fondos Next Generation para esas obras, un dinero que tendría que devolver si no cumple con los requisitos y los plazos, explican.

Fuentes municipales, por su parte, insisten en que las administraciones pueden licitar actuaciones con financiación condicionada incluso en casos en los que los fondos no están asegurados, como apuntan que ya hace la Xunta para poder recurrir a los fondos europeos de recuperación. Añaden que licitaciones del Gobierno gallego se tramitan como anticipado de gasto condicionado a la existencia de crédito “adecuado y suficiente” en el presupuesto.

Las fuentes autonómicas indican que la fórmula de anticipado de gasto se pueden usar cuando las cuentas anuales están aprobadas en el Consello de la Xunta, situación que no se da en el Concello, puesto que el presupuesto aún no ha pasado por la Junta de Gobierno Local antes de llegar al pleno para su aprobación. Mientras no llega este paso, el PP en la Corporación asegura que apoya incluir dinero para la intermodal en las cuentas prorrogadas.