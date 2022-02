La mejor manera de aprender a desempeñar una labor profesional es, precisamente, trabajando. La práctica brinda el conocimiento, y, aunque saber la teoría es indispensable en muchos sectores, de nada sirve si la destreza no se prueba sobre el terreno. Los alumnos de la modalidad dual de Formación Profesional aprenden a trabajar desde los que serán sus puestos de trabajo: un formato de enseñanza que tiene cada vez más adeptos y que está llamado a convertirse en el modelo del futuro. Empresas como Repsol, Inditex, PSA, Leyma o Hijos de Rivera ya han apostado por ello.

“No tiene nada que ver con ese pensamiento antiguo que hay sobre la FP. Están impulsándose ciclos de muy alta calidad. Es el modelo hacia el que vamos, hacia el que nos estamos encaminando en formación profesional”, asegura la directora del Instituto de A Sardiñeira, Begoña Blas. El centro, además de estudios de Secundaria y Bachiller, dispone de ciclos de FP orientados a la química industrial. Uno de ellos fue pionero en el área de A Coruña hace más de una década, la modalidad dual que el centro comparte con Repsol, y que permite que sus estudiantes puedan aprender los engranajes del mundillo desde dentro de la refinería, donde los alumnos no solo realizan sus prácticas, sino que completan su formación. Los estudiantes reciben formación teórica desde el inicio del curso hasta el mes de febrero. A partir de ese momento, la clase se traslada a las fábricas.

Se trata, según el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, de una de las alternativas académicas y laborales “más prestigiosas del sistema educativo gallego”. Con 60.000 matriculados este curso, y 571 empresas que aúnan esfuerzos con los centros para formar a los trabajadores del futuro próximo, los datos de inserción laboral de quienes escogen esta modalidad no dejan lugar a dudas sobre la perspectivas de esta opción: un 97% de los alumnos que siguen esta vía formativa encuentran trabajo. La mayoría no tiene que esperar mucho tras terminar sus titulaciones para encontrar un puesto de trabajo de lo suyo. “Un porcentaje alto de los que hacen prácticas en las empresas se quedan trabajando allí. La formación es muy profesionalizada: los alumnos van a los centros de trabajo, se adaptan a los horarios de los trabajadores y hacen lo mismo que ellos”, explica Begoña Blas.

Las titulaciones duales del centro, cuyas prácticas son remuneradas, albergan, en los últimos tiempos, perfiles cada vez más diversos: desde jóvenes que terminan el instituto y buscan una alternativa que les permita insertarse pronto en el mercado laboral, hasta trabajadores del sector que quieren comenzar de nuevo. “Últimamente tenemos trabajadores de Alcoa que, al quedarse sin trabajo, vuelven a estudiar para reinsertarse en un futuro”, observa la directora del centro.

El alumnado, pues, oscila entre los 18 y los 45 años de edad, en parte debido, juzgan los directores de los centros, al impulso que se le da a la Formación Profesional desde la Consellería, lo que permite acceder a medios y equipamientos completos que simulen los entornos laborales reales. “Los laboratorios están muy bien equipados, son casi profesionales. La maquinaria que tenemos es la que puede haber en cualquier empresa”, asegura Blas.

Otro de los convenios más punteros del centro es el que mantienen con la empresa Hijos de Rivera, que este año ha duplicado las plazas que ofrece del ciclo con el fin de captar el “talento joven” de la comunidad y debido a la alta demanda de la titulación. De los 30 alumnos que estrenaron promoción en 2017, a las 75 plazas disponibles en el año que comienza.

En el caso de este ciclo, la tasa de inserción laboral ya es del 60%. La mayoría de los perfiles que se han incorporado a la compañía en los últimos años lo han hecho, sobre todo, en la fábrica de cerveza de Agrela y la planta de Aguas de Cabreiroá, en Verín, además de otras áreas de la compañía.

La joven coruñesa Yolanda Fajardo Facal tiene algo de lo que pocos, a sus 24 años, pueden presumir: un contrato indefinido en el sector en el que se formó y en un puesto de trabajo que le gusta. Ese fue su objetivo cuando se matriculó, antes siquiera de cumplir los 18, en el FP Dual que el instituto A Sardiñeira imparte junto a la refinería de Repsol. “Siempre quise estudiar algo relacionado con la química, pero no me atraían demasiado las carreras por las salidas, al final es estudiar muchos años para no trabajar de lo que quieres”, explica. Descubrió la modalidad dual, que la refinería de Repsol desarrolla en colaboración con el centro de A Sardiñeira desde 2013, gracias al orientador de su instituto. No tardó mucho en comprobar que eso era lo suyo. “Yo quería orientarme a trabajar. Cuando vi que era más práctico, me metí. Era lo que más me atraía”, relata. Tras pasar un proceso de selección, necesario debido a la alta demanda de solicitantes, una entrevista y un psicotécnico, comenzó el curso, que se divide entre una primera parte teórica más intensiva para adecuarse a los contenidos de la titulación ordinaria y, a partir del mes de febrero, prácticas en distintas áreas de la refinería. Tras un período de formación teórica en las diversas unidades, se incorporan plenamente a la rutina laboral junto a sus compañeros.

El año siguiente, se repite el proceso. Al concluir, los estudiantes salen casi preparados para incorporarse inmediatamente al puesto de trabajo. La mayoría lo hace; si no es en la propia refinería, opción por la que se decantan muchos, en empresas similares del sector. Ella desempeña su actividad como operadora de campo del área de Combustibles casi desde que concluyó sus estudios, enmarcados en la segunda promoción de la titulación. En julio del pasado año, la empresa renovó el convenio de colaboración con Consellería de Educación, por el cual se está desarrollando en la actualidad la quinta promoción con 12 nuevos estudiantes. “Tuve suerte: nada más acabar me llamaron para trabajar. Empecé como interina, pasé a indefinida y ya no me fui para casa”, recuerda.

La experiencia, en los últimos años, consta de 2.000 horas de formación, la mitad de las cuales se desarrollan en las instalaciones de la refinería. En el caso de Yolanda Fajardo, que ahora compagina su trabajo con sus estudios en la carrera de Tecnologías Marítimas, su propia experiencia le ha hecho ver que no se equivocó al optar por la formación profesional como primera opción. “En dos años que llevo en la Universidad no he pisado todavía el laboratorio. Es todo muy teórico y las convalidaciones no tienen mucha coherencia. Las prácticas son muy cortas, al contrario que en el FP”, observa.