Para os que formamos parte nos difíciles tempos da transición democrática da asociación veciñal de Atochas-Monte Alto, a Cidade Deportiva Arsenio Iglesias, simboliza o esforzo e ata a valentía que supuxo aquel movemento cidadá fronte aos intentos por privatizar un espazo catalogado como zona verde por parte da directiva do Deportivo presidida por Antonio Álvarez Rodríguez.

Para moita xente, aquel feito resultou, tamén, a porta de entrada da participación e a adaptación ás novas formas de vida que comezaban a estrenarse. Houbo que ensaiar fórmulas reivindicativas baixo a mirada dunha censura bastante esixente. As asociacións veciñais eran sinónimo de participación e reivindicación, mais tamén de colaboración conxunta co Concello porque permitían desenvolver actividades de tipo cultural ou deportivo. Os primeiros maratóns populares foron promovidos pola entidade veciñal de Atochas-Monte Alto. Expresaban, en definitiva, a vivencia do compromiso social e a capacidade de nuclearse en torno a unha entidade de representación. O estoupido da ansia por participar, trascendendo con creces o ámbito político do momento, sorprendeu mesmo ás autoridades do momento debido a onda imparábel de reivindicacións.

Falar por iso da Cidade Deportiva Arsenio Iglesias é falar do apoio popular indispensábel que tivo no seu momento para que fora municipal. De aí que sexa importante lembrar a trascendencia da participación activa do movemento veciñal porque segue respondendo a unha aspiración profunda da historia da cidade e a unha preocupación da veciñanza que a integra. Talvez esquecemos co paso do tempo a importancia daquel sentimento colectivo na defensa do común que permanece aí contra vento e marea emerxendo de cando en cando en asuntos como as parcelas do Campo da Estrada-Maestranza, Percebeiras de Labañou ou a fachada marítima.

Así que agora que o Concello acometeu importantes traballos de mellora nas instalacións do recinto deportivo da Torre e cando moitos cidadáns descoñecen aquela historia, apetéceme lembrala porque sempre irá unida non só á memoria de cantos traballamos para que a Cidade Deportiva Arsenio Iglesias fora pública, senón moi directamente ás nosas vidas e tamén porque só o transcurso do tempo concede perspectiva histórica para constatar os éxitos dunha determinada época. Pois nesa esperanza é na que aínda moitos seguimos a movernos.