O humorista galego das mans máis grandes do panorama nacional visitará Afundación este sábado ás 20.00 horas co seu monólogo Love está en el aire baixo o brazo, decidido a provocar as gargalladas do patio de butacas.

Love está en el aire é o seu seguinte espectáculo despois do seu monólogo premiado, Selfie. Sente a presión de manter o nivel?

Un vai evolucionando no seu humor. Empezas contando unhas cousas, facendo outras. Os anos van pasando e vas vendo onde te sentes cómodo, o que che gusta contar, como che gusta que reaccione o público. Eu tiven unha época de querer que o público fora participativo, e agora decidín deixarlle iso aos magos. Eu quero que a xente que me vaia ver sente e disfrute, que non se sintan interpelados en ningún momento. Hai algunha pregunta retórica, pero non hai o típico de sube aquí, fai isto. Vas atopando a túa comedia, e dentro diso hai temáticas novas, arriscas con cousiñas... pero hai unha liña no ton.

Love está en el aire é o espectáculo de humor máis sincero do mundo, segundo a súa propia definición, porque non fai como que coñece a cidade na que está. Por que este enfoque?

É un recurso típico dos monologuistas, que se usa moito: chegar a un sitio e preguntar pola discoteca, pola rúa famosa, e, a partir de aí, facer como que coñeces moito unha cidade. Conleva un risco porque podes meter a pata se te informan mal. Quero romper con iso, sobre todo porque actúo moito por fóra. Deime conta de que me gusta moito falar de Galicia e das cousas que nos pasan aquí. Chega un momento no que tes que crear esa historia: eu non son de aquí, eu veño de alí, e vouvos contar como é a movida alí, o de aquí xa sabedes vós. Conto o de alí porque é o que coñezo; e ao mellor as cousas son igual aquí, pero eu non o sei.

Neste monólogo continúa cunha das súas teimas persoais: os aeroportos. Que é o que lle segue chamando a atención dos aeroportos, a parte menos glamurosa de viaxar?

Imaxino que é por vivencia persoal; como eu decidín vivir en Galicia e traballo moito fóra, son un usuario habitual destes espazos. O noso traballo é observacional, falas do que ves e do que vives. Clavero, que ten unha sección diaria, di que na pandemia o pasou moi mal, porque estaba na casa e non lle pasaba nada, non tiña vida. Nós escribimos do que observamos, do que vivimos ou vemos. Os aeroportos en min veñen de que é un sitio no que estou habitualmente. Tanto ser usuario vai cambiando tamén o punto de vista. Sempre fixen o de criticar ás compañías, pero agora dinlle a volta, porque os usuarios de avión somos un pouco para darnos de comer aparte. Todo é protestar. Eu metíame moito con Ryanair, pero é que ao final estás indo a Londres por 20 euros. Que querías? Xa bo é que che deixan ir dentro dun avión.

Que idiosincrasias cómicas atopamos nos aeroportos?

O que esiximos, como de repente vas ao aeroporto e é outro mundo, ou como a xente se viste para viaxar. Hai xente que estaba mellor vestida na casa na pandemia que no aeroporto. Unha cousa é ir cómodo e outra e outra como imos ao aeroporto. Son esas cousas que se entenden como normais, pero se te paras... e claro, o noso traballo como humoristas é retorcer a realidade ata que fai graza.

En Love está en el aire repasa, tamén, os programas de televisión aos que estivo enganchado durante a pandemia. Non será mellor que a xente os vexa directamente?

Si, un pouco tirando da escusa de que non coñezo a cidade, falo de que quería dar unha volta pero como non tiña tempo, quedei no hotel vendo a televisión. Partindo diso, conto como me enganchei aos programas estes dos canales da TDT. A partir de aí, vou desenvolvendo como eses programas me teñen comido o corazón, é a forma de ir indo dunha cousa a outra. Os programas son estes do estilo de Buscadores de oro, e de aí para arriba. Non falo de Netflix ou de Antena 3 e todo isto que veu agora, falo dos canales bos.