El Ayuntamiento, a través de un escrito de la Dirección del Área de Economía e Facenda, solicita a la Xunta que inicie el proceso de licitación de las obras de la estación intermodal de A Coruña aunque la administración municipal aún no haya acreditado el gasto que le corresponde destinar para la ejecución de la infraestructura, casi 800.000 euros que el Gobierno local anunció que incluiría el presupuesto de 2022, todavía sin aprobar.

El Concello difunde este escrito como respuesta a la reclamación trasladada por la Xunta de aportar ya la certificación de la existencia de crédito para la intermodal, ya que considera que es un requisito necesario para abrir el concurso de las obras. Facenda explica que “no existe obstáculo legal para proceder a licitar” porque el convenio de financiación de la futura infraestructura, ratificado en el pleno municipal la semana pasada, indica que las aportaciones con las que el Concello pagará estas obras de la intermodal —la estación de autobuses y el parking subterráneo— “se librarán en el ejercicio 2022 una vez adjudicados los contratos de obras y las asistencias técnicas que prevé” el propio convenio.

“Se circunscribe, por tanto, a esa fase de la tramitación como el momento en el que será necesario materializar las aportaciones comprometidas”, señala el director de Facenda. El escrito señala incluso que las administraciones locales, al amparo de la Ley de contratos del sector público, tramitan habitualmente de forma anticipada las licitaciones públicas aunque tengan solicitada, pero no concedida, una subvención, préstamo u operación de crédito “con el fin de aplicar los principios de celeridad y urgencia que estos fondos reclaman”.

“La inexistencia del requisito exigido no invalida en absoluto los trámites contractuales que se deban realizar en tanto que se encuentran sometidos a la condición suspensiva”, concluye el texto, que alude al “principio básico de lealtad constitucional” para facilitar la financiación de la intermodal.

La postura municipal respecto a la disponibilidad de este crédito para las obras del nuevo núcleo de intermodalidad choca con la interpretación que hace la Xunta del proceso de tramitación. La Consellería de Infraestruturas apunta que el presupuesto actual del Concello, prorrogado de 2020, no tiene fondos para contribuir a la ejecución del aparcamiento y la terminal de buses, por lo que, a la espera de que se aprueben las cuentas de 2022 que el Gobierno local negocia con el grupo de Marea Atlántica, es necesario justificar el crédito procedente de la administración local.

El departamento autonómico asegura que la Xunta tiene ya la misma certificación de crédito del administrador ferroviario, Adif, y de la Unión Europea a través de los fondos de reconstrucción Next Generation para esas obras, un dinero que tendría que devolver a Europa si no cumple con los requisitos y los plazos establecidos. E insiste en que sin la acreditación financiera del Concello no puede licitar.

Diversidad de críticas

El grupo municipal del PP se ha sumado a las reclamaciones de la Xunta y su portavoz, Rosa Gallego, exige a la alcaldesa que “desbloquear los 500 millones de euros para inversiones de la Xunta en la ciudad”, parte de ese dinero para la primera anualidad de la intermodal, 788.100 euros.

El BNG considera que la Xunta utiliza esta discrepancia “como pretexto por la ausencia de presupuesto en el Concello como elemento de desgaste político”, y su portavoz, Francisco Jorquera, reparte culpas en la demora de la tramitación de la intermodal: “La responsabilidad en los retrasos es imputable a las tres administraciones con competencias, Xunta, Estado y Concello, que hasta ahora no le dieron el impulso necesario al proyecto”.