O teatro municipal Rosalía de Castro vén de ser nomeado insignia cultural de Galicia pola súa actividade en 2021, xa que o sector, con apoio maioritario, determinou que é o espazo artístico máis destacado da comunidade. O galardón sae do derradeiro informe do Observatorio de la Cultura da Fundación Contemporánea, no que participaron máis de mil profesionais, dende escritores e músicos a editores, comisarios e xestores culturais. Dos que votaron en Galicia, o 61,5% respaldaron a excelencia do centro coruñés.

O teatro xa recibira a insignia e quedara no primeiro posto galego en 2016, e dende entón movérase entre o segundo e o sexto. Pero o director do centro, Paulo Rodríguez, non cre que o ano pasado fixeran nada “especial”, máis que “seguir bogando nun momento moi complicado e manter vivo o facho da cultura a través do teatro e o Instituto Municipal Coruña Espectáculos” (IMCE) que o xestiona.

O teatro ten 676 localidades, pero chegou a facer sesións nas que só había 30 persoas polas restriccións de aforo.

E non sen dificultades. O teatro ofrece 676 localidades en tempos normais, pero chegou a facer funcións con 150, 60 ou incluso 30 polas restricións do COVID. “Desde o outono de 2020 ata esta temporada de inverno-primavera de 2022 tivemos que interromper o programa de abono polos cambios continuos de aforo” explica Rodríguez.

Pero aínda así mantiveron a meirande parte das funcións de 2020, con reprogramacións, e o ano pasado fixeron un número de sesións comparable ao de 2019: uns 30 ou 40 espectáculos dobres no ciclo principal, dez ou quince sesións de espectáculos soltos e outra vintena de representacións do ciclo TRC de danza contemporánea. A maiores, están as resistencias artísticas e colaboracións como o abono da Sociedad Filarmónica. “Temos unha media de ocupación de 250 días ao ano”.

Unha parte do traballo de Rodríguez, que dirixe o teatro desde 2011 e que foi el mesmo intérprete, é crear un “relato” coa programación, e que o teatro acolla obras que reflexen os temas sociais que considera pertinentes, coa “escoita activa” do público. Este ano tócase a memoria histórica coa obra Rif, que se representa esta semana, ou Atocha, sobre o atentado contra o bufete de avogados; en marzo, hai obras por mulleres e sobre mulleres como El cuaderno de Pitágoras, Eva contra Eva o El diablo en la playa, cunha intérprete trans. No caso do TRC, os usuarios propoñen a programación.

Nos primeiros postos do ranking galego do Observatorio de la Cultura atópanse outros proxectos coruñeses: a mostra de cine S(8) en oitavo lugar (cun apoio do 19,2%) e o festival de música contemporánea Resis no décimo, co 15,4%. A Coruña quedou no 16º posto entre as cidades con mellor oferta cultural de España, e en Galicia só a supera Santiago.

Para Rodríguez, o teatro e en xeral todas as propostas culturais gozan dunha “participación moi activa” na cidade, e ao tempo o IMCE dá unha “oferta cultural moi ampla, intensa e variada: a maioría das compañías galegas acaban pasando polo Rosalía, o Colón ou o Fórum”. Mais cre que “necesitamos máis mans” e cubrir prazas vacantes: “no IMCE poderían saír catro inmediatamente”, considera Rodríguez.