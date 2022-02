El Concello y la Xunta han polemizado esta semana por la licitación de las primeras obras de la estación intermodal: la estación de autobuses y el aparcamiento subterráneo. El Gobierno gallego asegura que necesita una certificación del crédito municipal inicial (788.100 euros) para comenzar el proceso de contratación y se la ha reclamado al Concello, mientras el Ejecutivo local, que no tiene ese dinero consignado porque no ha aprobado el nuevo presupuesto, replica que la Xunta no necesita esa acreditación para licitar. El convenio de financiación para ejecutar las obras, que se aprobó en el pleno del 3 de febrero pero no se ha firmado, señala que la firma está supeditada a que se tramite y apruebe antes la consignación presupuestaria.

Ninguna administración se mueve de su postura. La Xunta exige al Gobierno de Inés Rey que apruebe las cuentas que ha negociado con Marea Atlántica, de manera que cuando se produzca este paso en la Junta de Gobierno Local el Ejecutivo gallego aprobará el convenio, lo firmará y licitará los trabajos. La alcaldesa exigió ayer en una emisora a la Xunta que “licite ya” las obras y “no demore una infraestructura tan necesaria para los coruñeses”. Rey, que también criticó a la Xunta por “usar a la coruñeses en luchas partidistas” y por “invertir cero euros en A Coruña”, comentó que el convenio de la intermodal será rubricado “en los próximos días”, sin concretar si será antes o después de la aprobación del presupuesto de 2022 que incluye la partida para las obras de casi 800.000 euros. Fuentes municipales añaden que “no hay nada que impida firmar ese convenio”. Al enfrentamiento entre el Ayuntamiento y la Xunta se sumó el grupo municipal del PP, que tras exigir al Gobierno local que “desbloquee” la tramitación de la intermodal, ayer dirigió sus críticas hacia la relación de los socialistas con el grupo de Marea. “El bipartito Inés Rey-Marea es tan desastroso para la ciudad y para los coruñeses como lo fue el anterior de Xulio Ferreiro-PSOE o el de Sánchez-Podemos”, comentó la portavoz popular, Rosa Gallego.