La oficina virtual del grafiti, que se puso en marcha el 1 de julio del 2021, ha atendido 2.183 incidencias de pintadas en muros, paredes y contenedores. Los operarios de la concesionaria de limpieza actuaron en 350 calles de la ciudad, para eliminar 1.741 pintadas en paredes y 442 en contenedores.

La alcaldesa, Inés Rey, que ayer presentó los nuevos vehículos del servicio —casi todos ellos ya en funcionamiento—, aseguró que la empresa recibirá próximamente una máquina especializada para limpiar los grafitis, que cuenta con una tecnología que le permite detectar cuál era el color original de la superficie en la que se realizó la pintada, para devolverla a su estado inicial. Según fuentes municipales, la oficina recibió también casi 700 correos de particulares que daban aviso de pintadas en su zona. Los operarios tardaron de media menos de 48 horas en retirar una pintada de una zona que ya había sido limpiada, según fuentes municipales.

Rey explicó también que la campaña contra los grafitis se intensificará a partir de la próxima semana, con una actuación que se iniciará en la confluencia de la ronda de Outeiro con la avenida del Ejército y que pasará por Os Mallos, Sagrada Familia, O Ventorrillo, Peruleiro y Agra do Orzán, con especial atención a zonas peatonales, como la plaza de As Conchiñas, la calle Barcelona y Ángel Senra. La inversión de la concesionaria —la unión temporal formada por FCC Medio Ambiente e Ingeser Atlántica— en la renovación de los vehículos de limpieza viaria asciende a casi siete millones de euros. Cuenta con dos vehículos para limpiar las playas, también con dos decapadoras, que son máquinas —que todavía no están en funcionamiento— que se destinan a labores en las que la retirada de la suciedad es más complicada, para hacer, de este modo, que la actuación de los otros vehículos sea más efectiva. Estas 62 unidades que operan en la limpieza viaria y de los mercados municipales cuentan con la calificación Cero emisiones, de modo que son más silenciosos y ecológicos. Integra también una máquina novedosa, que se puede usar como barredora o como baldeadora según las necesidades del servicio.