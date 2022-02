La alcaldesa, Inés Rey, aseguró ayer que, en cuanto la Valedora do Pobo dé audiencia al Concello, informará de las actuaciones que se realizan en la zona del Orzán para garantizar el descanso de los vecinos. Los residentes en la zona de los bares y los locales de ocio nocturno elevaron sus quejas a la Valedora do Pobo, ya que no pueden dormir los fines de semana, debido al ruido que provocan los clientes de los negocios de hostelería.

“El derecho al descanso de los vecinos hay que garantizarlo, es una zona en la que se concentran locales de hostelería y ocio nocturno. El Concello controla permanentemente la zona con dispositivos especiales de Policía Local y Nacional, y se hacen muchos dispositivos conjuntos”, relató la alcaldesa. Rey aseguró, además, que se controlan los accesos a los locales de hostelería, tanto salidas como entradas de los locales y que “se procura que no se haga ruido y que no se produzcan actos de vandalismo en el mobiliario urbano, que no se desarrollen conductas que perturben el descanso de los vecinos”. La alcaldesa incidió, también, en que el Gobierno local, “como lo hicieron los gobierno anteriores”, trabaja para garantizar que los vecinos puedan descansar. “Entiendo las quejas de los vecinos y por eso el Concello trabaja de forma intensa para poder controlar, sobre todo en las noches de mayor afluencia, las salidas de los locales de ocio nocturno”, resumió.