Pilar Martínez Conde (Vigo, 1957) sacou en 1978 o disco Pilocha, co que comparte nome artístico, no que cantaba temas en galego que se converteron en emblemas dunha época, como O sancristán de Coimbra e Alecrín. Seguiu vencellada ao mundo da música, coa publicación de novos singles, colaboracións e, en 1998, o seu segundo álbum, Calamidá sentimental, e desde hai catorce anos dedícase profesionalmente a dar clases de canto. Hoxe ás 20.00 horas lembrará as súas primeiras cancións no teatro Colón, con novos arranxos, nun concerto de balde dentro do ciclo Pioneiras da música galega da Deputación.

Presentou o disco moi nova e nunha época na que cambiaba o país. Como lembra aqueles anos?

Si, era moi nova. De feito, cando asinamos o contrato fíxoo o meu pai, eu aínda era menor de idade. O ano que gravei o disco foi o primeiro que estaba na Universidade e no que morreu Franco, un momento complicado. De feito, cantar en galego naqueles tempos era algo que faciamos con moita naturalidade, pero asumindo que non ía ser polas canles máis doadas, senón os da incomodidade (ri).

E por que cantou en galego? Como se achegou á música?

Eu lembro cantar... Non sei desde cando, igual xa cantaba antes de nacer (ri). Como a inmensa maioría, cantaba o que escoitaba na radio ou na casa... E iso vai mudando cando vas facendo o teu gusto. Cando estaba no instituto tiven a fortuna de que unha compañeira me facilitara un single dos primeiros que fixera Edigsa en Barcelona, impulsados por Manuel María. Era de Miro Casabella, que por certo tamén estará nestes concertos de pioneiros. Aquelo impresionoume moitísimo. Miro xa estaba en Barcelona e tiña contactos con quen facía estas cousas en catalán, pero para min era unha completísima novidade.

Que supuxo?

Resultoume moi interesante. Era a primeira vez que caía na conta de que en Galicia tamén había poetas marabillosos que escribían en galego. E que non se reducía todo a unha Rosalía que nomeaban no instituto. Foi unha revelación auténtica. Descubrín un mundo novo.

E como pasa a gravar un disco?

Empecei a actuar. Cantaba no meu instituto e ía a outros a actuar, a actos de asociacións culturais... Pouco a pouco chegou a ouvidos dos medios. Xerardo Rodríguez, que traballaba na Radio Popular de Vigo, impulsou o selo Xeira, e me propuxeron gravar. Aquelo parecíame algo de fantasía. Falei na miña casa, porque era menor e tiña que ter permiso do meu pai. E tivo unha seria charla comigo e a miña nai (ri). Era nova, e encima era unha muller. Pero fun quen de convencelo de que ía ser moi sesuda e moi centrada.

Como era daquela facer e difundir cultura, en comparación coa actualidade?

É unha pregunta difícil. Por unha parte, o que teñen os rapaces de agora é unha fortuna. Poder acceder a clases de música era daquelas unha rareza, e a maioría da xente viviamos alleos ao mundo da cultura musical ortodoxa. Aprendiamos por afección. Agora temos un momento felicísimo, marabilloso, neste país, porque temos uns músicazos impresionantes. Son unha afeccionada á música de jazz, e este país é unha auténtica potencia en músicos deste estilo. Ten os mellores instrumentistas, dende logo de todo o Estado, e case me atrevo a dicir que máis. Iso éncheme de felicidade: daquelas eramos todos, coma min, afeccionados.

E agora temos acceso á música de todo o mundo por Internet. Como chegaban á música daquela?

Pola radio e pola televisión. Pero fóra diso era complicado. Escoitabamos pop na radio, pero de xente próxima ao que me interesaba, como os cantautores, non había moito: non era o preferido das emisoras. Buscabamos a vida como todo o mundo, como buscaban os grandes lectores os libros que aquí non se publicaban, ou xente hoxe en día obras xa descatalogados.

Na súa carreira estivo presente a reivindicación da cultura galega e as cuestións sociais. En A volta dos nove cantou en homenaxe a veciños do Val Miñor asasinados en 1936 tras o golpe.

Para min estas dúas cuestións eran fundamentais, e parecíame que coa música penetraban de xeito máis doado cuestións como visibilizar sucesos que quedaron na clandestinidade, como se as vítimas fosen culpables. Sempre me moveu a inxustiza, as dificultades da xente para vivir dignamente... E a defensa das ideas, que non poden ser un delito penado coa cárcere. Recentemente vimos como un cantautor, hai nada, acabou no cárcere por dicir o que lle parece: a palabra nunca pode ser tratada como se fora un delito penado con cárcere.

E no seu caso?

Ver o que pasa ao teu redor, comentalo e poñerlle música era tamén un xeito de estar no mundo. Sucedeu ao longo da historia con grandes cantautores. Eu non aspiraba ser Víctor Jara, pero encantábame escoitalo. Aparte de que estes cantautores sexan musicalmente fantásticos.

No 2000 gravou a canción da Marcha Mundial de Mulleres, con Milladoiro. Como viu cambiar a situación da muller?

Vina cambiar e moito, pero tendo moitos anos, e fillar, tamén podo dicir que segue a ser imprescindible fixarnos no que segue pasando: as mulleres seguimos tendo salarios máis baixos que os homes, seguimos a ser as coidadoras da casa, os fillos e os pais, seguimos estando en segundo plano e tendo a inmensa maioría dos postos de traballo máis baixos... É moi difícil que unha muller chegue a postos directivos, porque se abroga un deber na casa que escasas veces é compartido. Aínda nos queda moitísimo camiño.

Traballa no centro de música Fingoi, dando clases de canto.

Traballo con todas as idades. Cos que menos os pequenos, porque a voz aínda non está formada, pero dou clase a xente de ata 70 anos. Hai xente que se xubila e di: “Agora é o meu momento para poder facer o que nunca tiven ocasión de facer”. Teño alumnos que entran para preparar exames de acceso a conservatorio, e adolescentes aos que lles encanta cantar.

Que adoitan querer cantar?

Chegan pensando que queren facer pop, e non tardan nada en descubrir cousas marabillosas máis aló deste. E elas, e digo elas porque a maioría son mulleres, son tan intelixentes que inmediatamente abren as orellas e descobren as grandes voces do musical, a ópera, o jazz, o blues, o R&B... Descóbreno en nada, porque son listísimas.