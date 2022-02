Definición: s. f. Perda de especies de animais, ou diminución das poboacións destes, nas comunidades ecolóxicas dun lugar concreto ou nivel global, causada pola actividade humana ou por motivos naturais. NOTA: esta verba non figura (aínda) no dicionario da Real Academia Galega (RAG).

Palabras e expresións relacionadas: Extinción: acción e efecto de extinguir ou extinguirse, isto é, desaparecer. Exterminar: matar todos os individuos dunha raza, colectividade, especie, etcétera. Deforestación: destrución da vexetación forestal dun terreo. Refaunación: recuperación das especies ou das poboacións dun animal dun lugar concreto ou a nivel global. As tres primeiras acepcións aparecen no dicionario da RAG.

Cal é a súa importancia no ámbito do naturalismo? A verba defaunación, así como a descrición dos seus efectos, foron detalladas por primeira vez en 1988 durante o Simposio de Interaccións Planta-Animal na Universidade de Campinas (Brasil) para describir o que acontecía daquela nos bosques neotropicais. Desde entón, o seu uso é cada vez maior no ámbito da bioloxía da conservación. Así, en 2014, un equipo internacional de investigadores liderados polo mexicano Rodolfo Dirzo, da universidade norteamericana de Stanford, sinalou que desde o ano 1500 desapareceron 322 especies de vertebrados terrestres, e que as poboacións das especies restantes mostran un 25% medio de diminución. No caso dos invertebrados a defaunación é peor, cun 45% de redución nas súas poboacións. Un ano despois, outro equipo de científicos encabezados polo tamén mexicano Gerardo Ceballos, estimou que a velocidade de extinción de vertebrados hoxe en día pode ser cen veces superior á velocidade natural de defaunación, estimada en dous vertebrados extintos por millón de especies e ano.

Por que está en auxe esta palabra? O uso da verba defaunación acadou o seu punto álxido en novembro de 2017, cando uns 15.000 científicos de todo o mundo asinaron un documento no que advertían á humanidade, entre outras cousas, que se deberían desenvolver e implementar de modo urxente políticas globais para parar a defaunación, o furtivismo e a explotación e tráfico de especies ameazadas. A solución á defaunación pasaría por garantir a protección estrita das especies ameazadas e dos seus hábitats, e, no caso de que existan as condicións ambientais, sociais e económicas axeitadas, desenvolver iniciativas de refaunación avaladas pola comunidade científica. Xa desde comezos do século XX, máis de 485 especies de animais (principalmente aves e mamíferos) foron reintroducidos nas súas áreas orixinais de repartición. A publicación en xuño de 2020 do libro Rewilding Iberia, elaborado polo enxeñeiro de montes Jordi Palau, puxo sobre a mesa estas iniciativas de refaunación nun contexto ibérico, valorando de forma precisa os pros e contras destas iniciativas para multitude de exemplos.