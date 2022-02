Ismael Serrano presenta sus nuevas canciones y desvela secretos en su gira Seremos, que llega al teatro Colón el 19 de febrero. Mira al futuro con optimismo y recupera cosas del pasado que le permiten avanzar. Es cantautor, y no lo niega, pero es más que eso. Lo que tiene claro es que no se piensa callar. Su Twitter es la prueba.

Su gira va más allá de los conciertos e incluye una parte teatral. ¿Por qué ese formato?

Fundamentalmente porque me divierte. Siempre me ha gustado no solo interpretar mis canciones, sino también contar historias. Me gusta buscar un hilo argumental que me ayude a enlazar las canciones, contextualizarlas. Creo que el concierto tiene que ser una experiencia que va más allá de la sucesión de canciones. Pretende ser el retrato de un estado de ánimo. Soy un tipo obsesionado con los relatos. Para mí, en todo hay un relato, en la vida, en las canciones, en los discursos... El concierto también tiene que ser un relato.

¿Todavía le quedan cosas que contar?

Creo que sí. Me apetece seguir contando cosas y tengo cosas que contar. Es el gran reto. Después de 25 años de carrera, a uno lo que más le preocupa es vivir en esa burbuja que te aísla de la realidad y te produce un cierto estancamiento.

Llevaba siete años sin publicar un álbum, con temas inéditos. ¿Tuvo que venir una pandemia para que se sentase a escribir?

Era lo planeado, pero la pandemia nos puso en un estado de ánimo muy especial. En los momentos de adversidad, siempre acudo a la música. Escribir canciones ha sido como una terapia. En el confinamiento, necesitaba conectarme con la vida que había quedado congelada. No era capaz de escribir sobre la pandemia, la tragedia de los hospitales, los aplausos de los balcones... Necesitaba hacer repaso de las canciones pendientes y cantarle al futuro. Seremos. Formular las canciones en ese tiempo verbal, con la esperanza de que recuperaríamos lo que nos habían quitado. Y abrir ventanas a la esperanza. La pandemia también nos obligó a ponernos delante del espejo y hacernos muchas preguntas sobre el momento vital y las contradicciones con las que uno vive.

De hecho, empieza el disco diciendo No soy el cantautor que vino a ordenarte la vida.

Reviso los tópicos del cantautor. Hay una canción que se llama Cállate y baila, en la que el cantautor se encuentra con una chica que le dice “basta ya, baila, por un momento permítete escapar”. Todo eso está en este disco y surgió en un momento en el que uno se vio obligado a mirarse y necesitaba las canciones como espacio de encuentro. Por eso también eran tan emocionantes los conciertos online en tiempos de pandemia, era celebrar el encuentro en un momento en el que no se podía.

¿Es más que un cantautor?

Sí, puede ser. Pero reivindico mucho la figura del cantautor en un momento en el que está muy denostado. Aunque a mí lo que me gusta es contar historias, en cualquier formato. Han pasado siete años desde que editamos el último disco con canciones inéditas, pero en ese tiempo escribí un libro de relatos, una obra de teatro y canciones infantiles. Soy cantautor, porque reivindico la esencia del oficio y me gusta ese término, pero también tengo otras inquietudes. Creo que la música no es lo más importante en mi vida. No soy de los que se lleva la guitarra cuando me voy de vacaciones. En vacaciones quiero estar con los míos y disfrutar.

Ese Cállate y baila, ¿a quién se lo diría ahora?

Pues no lo sé. A mí mismo, por ejemplo. Hablo demasiado, sobre todo en redes sociales.

¿Opinar tiene un precio?

Sí. En tiempos de crispación y polarización, sí. Hay campañas que pretenden disuadirte para que dejes de opinar. Hay un empeño por modular el mensaje del artista. Hace poco, en las elecciones en Chile, trascendían testimonios de gente que había trabajado en la campaña de la ultraderecha y hablaban de generar un ambiente asfixiante en torno a según qué opiniones para que dejasen de expresarse. Así que sí, opinar tiene un precio. Además, España, en ese sentido, y es una pena, es bastante sectario. Tanto en la izquierda como en la derecha. Muchas veces las programaciones culturales se hacen en función de las afinidades políticas y eso es un error, tienen que ser plurales para toda la ciudadanía, para quien te vota y quien no te vota. Y no es siempre es así. Me acuerdo de un artista, que no diré su nombre, que hizo un comunicado en redes, porque le habían reprochado una actitud que había tenido en un concierto. Y dijo “cómo voy a expresarme políticamente si vivo de los ayuntamientos”. Freud diría que fue un acto fallido porque uno dice lo que no quiere y lo que piensa y no quiere decir. Podría decir “vivo de la gente, de mi público”. Pero no, dijo que vivía de los ayuntamientos, y no sé hasta qué punto eso se ha instalado en el pensamiento de mucha gente del gremio. Eso es un error. Me cuestiono hasta qué punto esas dinámicas hacen que mucha gente se corte a la hora de expresarse políticamente. Debería ser algo natural, que discrepáramos, que pudiéramos juntarnos a cantar, siempre teniendo en cuenta que hay una línea roja que tiene que ver con el racismo, la xenofobia o el machismo.

¿Han dejado de programarle por ser de izquierdas?

Bueno, no me puedo quejar, pero no dudo que en algún lugar ha sido así.

Queda lejos aquella campaña en la que parte del sector cultural apoyó a Luis Rodríguez Zapatero.

Yo no estuve allí. Siempre fui de la izquierda de la izquierda. Pero me parece muy respetable. Todos fuimos incluidos en aquella campaña. Pero me parece legítimo, igual de legítimo que José Manuel Soto haga campaña por el PP. Deberíamos normalizar eso, no tendría que penalizar.