Observando solo los datos de afiliación, los autónomos coruñeses gozan de buena salud. En diciembre de 2021 había 15.223 coruñeses dados de alta como trabajadores por cuenta propia, una de las cifras más altas desde que el Instituto Galego de Estadística (IGE) empezó a ofrecer datos, en 2011: tan solo se superó dos meses de 2019. Pero las agrupaciones de autónomos advierten de que la cifra oculta las debilidades del colectivo: proyectos sin reservas de dinero tras una crisis que dura dos años, afiliaciones de falsos autónomos y asalariados que emprenden porque no tienen otro remedio, y una presión fiscal que consideran excesiva.

Aún en crisis

“El primer semestre de este año no va a ser muy bueno, por no decir malo”, evalúa el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Galicia (ATA-Galicia), Rafael Granados, para el que la sexta ola ha “hecho estragos que no se esperaban, con una caída de la facturación muy alta”. La recuperación apunta más bien a 2023.

Esta evaluación es la tónica general del colectivo. Para José Luis Boado, autónomo él mismo y presidente de la Federación Unión Comercial Coruñesa (FUCC), el pequeño comercio, que concentra a muchos trabajadores por cuenta propia, no se ha recuperado del COVID. “Teníamos las esperanzas puestas en la campaña de Navidad y las rebajas, que fueron un 30 o 35% peores de lo que se esperaba. Ha fallado todo”, resume.

"Teníamos esperanzas de la campaña de Navidad y rebajas, pero ha fallado todo"

Todavía no hay datos para A Coruña, pero el presidente de la Federación de Autónomos de Galicia (Feaga), Francisco Javier Pérez Bello, señala que este mes de enero ha sido “un mes pésimo” y Galicia ha perdido 1.025 autónomos. La situación es “dramática: inflación elevada, escasez de materia primas y componentes industriales, pérdida de músculo industrial y financiero”, con paro elevado, clientes que no se animan a comprar y la energía en máximos históricos. Y todo esto, señala Pérez Bello, afecta a un “colectivo descapitalizado” debido a estos dos años de dificultades.

Falta de ahorros e inversión

“La crisis ha tenido un efecto descapitalizador en el pequeño comercio: llevamos desde 2020 arrastrando pérdidas y ya no hay margen para arriesgar”, opina José Luis Boado, que considera que la pandemia se ha comido los fondos que permitirían a los autónomos expandirse y crecer, y, además, hay miedo e incertidumbre sobre el futuro que no animan a arriesgarse a invertir.

Para el presidente de la Asociación de Emprendedores de Galicia (Ascega), Alfonso Salazar, ya en 2020 “la mayoría no tenía caja para aguantar. La gente se tiró como pumas a los préstamos ICO [Instituto de Crédito Oficial] y no para comprar maquinaria o invertir, sino para aguantar” y financiar gastos corrientes. “Hubo empresas que utilizaron el dinero para despedir personal”, ejemplifica, y ya “no hay músculo financiero”.

"En 2020 la mayoría no tenía caja para aguantar, y ahora no hay músculo financiero"

En cuanto a Pérez Bello, señala que los ERTE y prestaciones de las administraciones, así como los créditos y planes de rescate como el Presco de A Coruña, han ayudado a “resistir” la crisis, pero la mayoría de los profesionales, indica, “han aguantado el tirón agotando su propio patrimonio personal y familiar, además de los recursos de la actividad”.

Desde ATA, Granados apunta que en la crisis ha ocurrido “una cosa muy curiosa”. Por una parte, muchos autónomos usaron sus ahorros para tener deudas con las administraciones y los proveedores; pero los planes de ayuda se dirigieron a los que tenían descubiertos. “Los que usaron su capital para no tener deudas no han podido acceder a las ayudas”.

En todo caso, el colectivo ha quedado sin margen para gastar, y “cualquier negocio sin una financiación clara no puede actualizarse, hacer reformas, comprar” . Esto merma las posibilidades de competir con las grandes marcas que “están entrando” en el mercado, considera Granados.

Falsos autónomos

Boado insiste en que entre las tiendas coruñesas la pandemia ha sido devastadora. Según calcula, “ha cerrado una de cada cinco, y el 50% de los autónomos piensa en cerrar”. ¿Cómo es que entonces suben las afiliaciones? Para el presidente de la FUCC, los que crecen son los autónomos que no emplean local, profesionales itinerantes como los fontaneros que, a lo sumo, alquilan un almacén.

Alfonso Salazar es taxativo. “Hay mucha gente que, entre comillas, son falsos autónomos. Se da en sectores como la construcción: antes una empresa tenía empleados, ahora el propietario trabaja él y si acaso lo ayudan autónomos. Hay mucha gente que dice que no quiere tener empleados”, explica el presidente de Ascega.

Granados también apunta a la existencia de autónomos que realmente son trabajadores encubiertos, caso que se da en sectores como el periodismo y la sanidad. “Muchos que trabajaban dentro de empresas se establecen como autónomos” explica.

Emprendedores por desesperación

¿Y todos lo hacen para cumplir un proyecto vital? Para Alfonso Salazar, la respuesta es negativa. “Hay gente desesperada, que ya tiene una edad y se hace autónoma porque no tiene dónde encontrar. trabajo. Hay autoempleados, pero no hay empresarios: la creación de empresas está estancada, o ha caído”, considera el presidente de Ascega, que no ve una “relación directa entre creación de empresas y cotizaciones de autónomos”.

"Hay autoempleados, pero no empresarios"

Granados cree que muchos de los nuevos autónomos se han afiliado por cuenta propia al no disponer de un “puesto de trabajo estable” por cuenta ajena. Su situación, explica, es “inicialmente más precaria” que la de un asalariado, pues “no tenemos la seguridad de un sueldo fijo, hay que realizar inversiones y conseguir clientela... Pero al no encontrar alternativas, se autoemplean, como única manera de seguir cotizando y teniendo un sueldo”. Una parte consiguen prosperar y mejorar su situación con respecto a ser empleados. Pero otros muchos, no.

Proyectos de poco recorrido

“La media de la duración de empresas es de nueve meses, y la mayoría no salen de ahí. Es muy duro”, resume Salazar, y, respalda con datos Pérez Bello: “Es un dato negativo la enorme rotación de autónomos: hay muchas altas, pero también muchas bajas”, personas que “inician un proyecto y dura lo que duran las tarifas planas y los apoyos en la fase inicial”, indica el presidente de Feaga.

Cuatro de cada cinco negocios, Pérez Bello, caen antes de sobrepasar los dos años de existencia, “justo lo que duran las tarifas planas”. Y tras esos fracasos hay personas que quedan “con una mano delante y otra detrás”, sin prestaciones y quizás con deudas.

Desde la FUCC Boado coincide en que hay muchos nuevos autónomos “sin recorrido: abre un comercio, y a los pocos meses empieza a tambalearse y cierra con pérdidas. Hay sitios por los que he visto pasar cuatro o cinco negocios durante la pandemia”.

"Hay sitios por los que he visto pasar cuatro o cinco negocios durante la pandemia"

Envejecimiento y concentración

Para Granados, los altos datos de afiliación de A Coruña ocultan que pronto habrá una caída “por temas de edad”. “En los últimos diez años el número de autónomos con más de 65 años ha aumentado un 80%, y los de menos de 40 han caído a la mitad”, calcula.

Si el descenso todavía no se está notando en A Coruña, indica el presidente de ATA-Galicia, es porque la afiliación se está concentrando en las grandes urbes, pero en la visión de conjunto, la cifra de trabajadores por cuenta propia tiende a disminuir. En la ciudad los autónomos han subido en 276 desde abril de 2011, cuando el IGE empezó a dar datos, pero en el conjunto de la provincia la cifra ha caído en 2.445.

Y Pérez Bello señala que hay que poner en contexto los datos con el largo plazo y el conjunto de Galicia, en la que “estamos en las cifras más bajas de autónomos de la serie histórica”: en diciembre de 2021 había algo menos de 208.000 personas dadas de alta en el régimen especial, pero antes de la crisis de 2008 la cifra se acercaba al cuarto de millón. “Ni siquiera en lo peor de aquella crisis hemos tocado el suelo que tenemos ahora”, valora el presidente de Feaga.

Cargas fiscales

“Las cuotas de autónomos son altísimas”, considera Salazar, y es la visión generalizada entre las asociaciones, para los que la presión fiscal es la principal bestia negra. La presión impositiva es “confiscatoria” para Pérez Bello, que señala que las cuotas han subido “más de un 8% en los últimos cinco años” y que ve el futuro sistema de cotización por ingresos como una “amenaza”. Pide rebajar impuestos y bajar el IVA en algunos sectores.

En opinión de Boado, sobre el autónomo recae “excesiva carga fiscal” y en la crisis se dieron facilidades para pagar a las grandes empresas, mientras que Hacienda no da “hay flexibilidad al pequeño autónomo”.

"Hay excesiva presión fiscal y no se da flexibilidad al pequeño autónomo"

En cuanto a las soluciones, Salazar cree preciso adelgazar los gastos de la Administración, pues “el Estado quita todo lo que produces”. El presidente de Ascega achaca el paro elevado a los problemas para montar empresas y algunas ayudas. También critica que los salarios de la administración sean más altos que los de los autónomos, entre los que hay “mileuristas, o menos, gente a las que les cuesta mucho llegar a fin de mes”, y considera que se debería dar el caso contrario.

Economía sumergida y bajas por las nuevas cuotas

Para el presidente de ATA, Rafael Granados, el nuevo sistema de cuotas es “injusto”, hará que España sea el país en el que sea “más caro ser autónomo” y creará “mucha energía sumergida”. “Pretenden recaudar más, pero a ver cuántos autónomos se dan de baja”, resume.

Boado señala que “todos queremos que desaparezca el dinero negro” pero que, la presión fiscal se tiene que ajustar “a la realidad del comercio, con beneficios fiscales para evitar la despoblación comercial de las ciudades”. Y, en el caso de A Coruña, limitar los precios de los alquileres de locales.

El peso de la legislación

Granados considera que “emprender es más sencillo ahora que hace quince años” desde el punto de vista las gestiones, aunque la situación económica sea más desfavorable. “Gracias a la lucha de las asociaciones hemos conseguido mejoras, y eliminado trámites burocráticos”, señala.

Pero otras asociaciones piden seguir avanzando en este sentido. “Una empresa debe ser capaz de tener una licencia, ya no en 24 horas como en otros países, sino en dos semanas; hay algunas licencias que tardan cinco años” protesta Salazar. “Los trámites para el que quiere producir y trabajar tienen que ser sencillos y rebajar los tiempos” resume, pero “las licencias cada vez tardan más”.

"Las profusas normativas son una losa, hay que desregular"

Las “profusas” normativas son una “losa” sobre la actividad de los emprendedores, en opinión de Pérez Bello, que pide “desregular” y “normas más simples”. La actual abundancia de legislación, considera el líder de Feaga, es un “elemento disuasorio” para los que quieren empezar un negocio.

Además, para relacionarse con la Administración va haciéndose obligatorio acudir a sus sedes electrónicas, para lo que no se ha formado a los autónomos: “tienen que contratar servicios externos, y pagarlos, naturalmente”.

Nuevos sectores

Para Granados, se están viendo “reducidos” los sectores que tradicionalmente sumaban la mayoría de las afiliaciones: comercio, construcción, hostelería, agricultura.

En cambio, señala el presidente de ATA-GAlicia, el auge está en los “profesionales independientes”: desde fontaneros, albañiles a abogados o fisioterapeutas con experiencia en sus sectores y que se autoemplean. Y, aunque todavía “no son una cantidad significativa”, señala que empiezan a verse afiliados con trabajos que aparecieron por las nuevas tecnologías.

Suben los profesionales independientes y los dedicados a las nuevas tecnologías

Pérez Bello, que considera que A Coruña es una “tierra de emprendedores” y su comarca la líder de Galicia en autoempleo, coincide en esta lectura. El comercio “va muriendo poco a poco”, la hostelería y ocio nocturno han quedado “muy perjudicados por las medidas restrictivas”, pero suben “los servicios profesionales, en el ámbito de la sanidad y la educación, así como los relacionados con la digitalización”. El futuro del colectivo, defiende, pasa precisamente por “la digitalización de negocios”, para lo que es necesario que sus miembros se formen.