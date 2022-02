“A lo mejor lo que falta es empatía por parte de los bancos”, comenta Carles Maixé, uno de los investigadores principales del grupo Money in Transformation (Monfin) de la Universidade da Coruña acerca de la actitud de las entidades financieras que genera situaciones de exclusión en sectores sociales como las personas mayores.

Maixé, catedrático en la Facultad de Economía y Empresa, descarta que este comportamiento sea premeditado y advierte de que los bancos “tienen una necesidad evidente de racionalizar sus redes porque los costes son muy elevados y los márgenes de negocio son cada vez menores”, aunque reconoce que al elegirse la digitalización como la vía para ahorrar costes, “el problema es cómo se ajusta con el grado de alfabetización financiera del público y de sus necesidades reales”.

El grupo de investigación Monfin, codirigido por la profesora de Sociología Matilde Massó, trata de que los resultados de su trabajo tengan una aplicación práctica en la sociedad. Su equipo está formado por 17 personas, economistas y sociólogos, del que además de profesores de la Universidade coruñesa también hay estudiantes de doctorado e investigadores, tanto en España como en el extranjero.

Uno de sus proyectos, para el que busca financiación en la actualidad, es el denominado Brecha digital y exclusión financiera en el rural gallego, para el que se realizará una encuesta que permita conocer las condiciones de uso y de acceso a los servicios financieros de las personas y las microempresas, incluidos los autónomos, en la Galicia rural menos poblada.

Maixé detalla que el objetivo es “conocer la percepción que tienen sobre la brecha digital y la exclusión financiera bajo una perspectiva que evalúe los niveles de renta, la edad, los niveles educativos y el género”. Una vez que se obtengan esos datos, se definirán políticas en relación con esta cuestión.

“La situación podría ser incluso mejor de lo que se dice”, señala el codirector de la investigación acerca de los resultados que puede proporcionar, a pesar de las protestas surgidas por el cierre de oficinas y la obligación de efectuar las gestiones de forma digital, que cristalizaron en la recogida de 600.000 firmas por parte del médico jubilado Carlos San Juan mediante la campaña Soy mayor, no idiota.

El codirector de Monfin considera justificadas las quejas, ya que en Galicia en un año se cerró el 15% de las oficinas bancarias y desde 2015 el 38%. El Banco de España informó en septiembre, que en el año anterior la banca cerró casi un 11 % de sus oficinas y que las 20.421 sucursales actuales son casi un 56% menos que las 46.118 del 2008, cuando batieron su récord.

Maixé comenta que el número de oficinas por cada 100.000 habitantes en aquel momento era el segundo del mundo y lo explica por “ciertos excesos de capacidad” la euforia del sector de la construcción y el crecimiento “tan desaforado de ciertas cajas”. Pero tras la crisis se produjo un recorte “sangrante”, a lo que se unió la sustitución de oficinas y cajeros por la digitalización. “Esto causa una brecha digital para determinadas franjas de edad o usuarios porque lo digital tiene una barrera cultural, de conocimiento y de acceso para ellos, de forma que interesa saber qué alternativas hay y dónde se pueden encontrar”, destaca.

Maixé advierte de que el funcionamiento exclusivo a través de internet puede ser adecuado para el público joven pero no para personas mayores o sin cultura digital. El problema se incrementa porque hoy en día no es posible operar al margen de los bancos, ya que aunque existen medios de pago y plataformas no bancarias, Maixé admite que “tienen mucho trecho por recorrer y están dirigidos a un público especializado”.

Pero también señala que existe “una banca alternativa o social en los que los parámetros no son el coste-beneficio para los accionistas”, y sobre la que una parte del equipo de investigación Monfin trabaja mediante una tesis doctoral que pretende saber cuántas entidades de este tipo hay en España y aportar un análisis sobre qué se entiende por banca ética o social, así como determinar si los bancos que poseen fundaciones también pueden considerarse como parte de este sector y así diferenciar “si son cosmética o realidad”.

“En España todavía no hay mucha banca ética porque todavía estamos en el traspaso del modelo de las cajas de ahorro a uno sustitutivo que todavía no está cubierto”, explica Maixé, quien detalla en el resto de Europa este modelo no es mayoritario pero está más extendido. “Nadie es consciente de lo que perdimos con el hundimiento de las cajas”, se lamenta el profesor, que considera culpables de su desaparición a sus propios directivos y a los legisladores que no consiguieron controlarlas.