Berta Dávila (Santiago de Compostela, 1987), poetisa e novelista, participará o martes que vén ás 18.30 horas nun encontro cos lectores na biblioteca municipal de Os Rosales dentro do ciclo Falemos de saúde mental. Falará sobre o seu libro Carrusel (2019), cunha protagonista que ten un trastorno psicolóxico.

Quería falar de saúde mental no seu libro, ou usouno como ferramenta para tratar outros temas?

Carrusel é unha novela sobre unha escritora que afronta un bloqueo creativo e que trata de desentrañarse a si mesma ante a escritura e algúns acontecementos que determinan o seu posicionamento no mundo. Un é a doenza mental, e outro as ausencias. Neste contexto, ten importancia a relación co seu tío, que padece unha doenza idéntica, e con todo o que ten que ver coa herdanza. Non sentei a abrir unha novela sobre a doenza mental, senón unha que pescudase sobre a crise identitaria da protagonista.

Agora fálase moito máis de saúde mental, pero, onde está para vostede o equilibrio entre banalizar e agochar?

Eu síntome un pouco intrusa falando de doenza mental, porque sempre sinto que non me corresponde. Creo que é positivo que a saúde mental estea no discurso público, pero tamén que cómpre non facer disto un hashtag. Pero non sinto que sexa a persoa indicada; hai que ser coidadoso ao falar de cousas nas que unha ten unha opinión igual á de calquera.

Como se documentou para tratar a enfermidade mental para Carrusel?

Eu non eludo ningún tema incómodo nas miñas novelas, pero tampouco é que os busque para dar leccións. O que me interesaba era a circularidade do discurso da protagonista, e que non se presentarse a doenza mental como unha cousa allea, ou un obxecto incomprensible ou impenetrable. Quería enuncialo dende unha voz narrativa que non se sinala a si propia como algo incómodo. O estigma está na mirada dos outros e quería que o libro escribise unha certa idea de verdade ou honestidade a través da ficción.

Noutras das súas obras, O último libro de Emma Olsen, ten unha protagonista con enfermidade terminal. Interésalle explorar personaxes ante estas situacións comprometidas?

Non creo. O tema do libro é que ela regresa á súa vida de orixe para contar un segredo, e estar próxima á morte é o pretexto para que o faga. Pero non é unha novela sobre a enfermidade.

Levar á novela temas como a identidade ou a herdanza axuda a abordar temas que pululan pola psique pero que case nunca abordamos directamente?

Non o teño moi claro. Interésame case sempre pescudar no personaxe, pero non hai unha vontade de facer chegar nada en concreto. É máis unha de indagar sobre algo, un personaxe ou conxunto de imaxes. Teño a sensación de que a escritura é unha especie de pescuda: se tivese ideas moi claras sobre as cuestións que trato no libro non o escribiría, porque xa tería as respostas.

Mais ao rematar a novela ten as cousas máis claras?

Tampouco creo que sexa o importante. Interésame máis o discurso da novela, o que se conta. Que nunca é unha cousa, nin moi nítida. As novelas dan a posibilidade de pescudar arredor das ambigüidades que rodean todos os temas complexos.

Antes falaba dunha novela como un conxunto de imaxes.

Para min o complexo de Carrusel foi o xeito de encaixala nun esquema de símbolos que atravesan o libro, e que o fío cronolóxico dependese máis das conexións simbólicas entre sucesos que dunha idea de trama clásica. Esa está na miña primeira novela, pero considerei que a podería desbotar. O libro está escrito, en parte, coa lóxica que leva a escribir un libro de poemas.

Vai publicar pronto Os Seres Queridos, no que fala da maternidade.

É un libro sobre os vínculos afectivos. A protagonista, dalgún xeito, explora que significa o amor maternal, e por outra que significan o resto de relacións coas persoas que ela quere. Aparece a personaxe dunha avoa, pero tamén a amizade ou o amor de parella, e como eses vínculos achegan significados para ela mesma e uns para os outros. A novela cuestiona dalgunha maneira, ese relato das maternidades rosas e como se constrúe ese vínculo tan poderoso e tan controvertido.

Cal é a idea social sobre como se debe construír o vínculo co fillo?

Non sei é social; creo que é máis ben unha protagonista indagando sobre como ela constrúe os vínculos afectivos que lle atinxen, e como a maternidade e o primeiro ano de crianza resignifican outros vínculos que ela ten.