Asistimos en los últimos tiempos a noticias tales como demoliciones de inmuebles, en concreto, edificios de locales y viviendas, a consecuencia de resoluciones de los jueces y tribunales del orden contencioso-administrativo en las que se determina que las licencias, permisos o autorizaciones administrativas, han sido otorgadas de modo ilegal. Baste como botón de muestra, y de “rabiosa” y vigente actualidad, el caso del edificio San Roque, en esta ciudad de A Coruña, o la enorme urbanización Marina Isla Valdecañas, en la provincia de Cáceres (nada más y nada menos que 130 hectáreas, con 185 villas, un hotel, campo de golf, playa artificial o club náutico con 76 atraques).

Conviene, ya de inicio, deslindar el supuesto al que nos vamos a referir, para de este modo centrar la cuestión que vamos a abordar. No se trata de inmuebles ejecutados sin licencia, o rebasando los límites de la misma, sino de edificios llevados a cabo ateniéndose de modo escrupuloso a los términos en los que fueron otorgadas las licencias y demás autorizaciones precisadas.

Pongámonos en situación, y para ello es sumamente ilustrativo un ejemplo que nos permita definir mejor la temática. Una promotora toma la iniciativa de realizar un edificio de viviendas, hace acopio de toda la documentación técnica requerida, solicita la licencia municipal de obra, además de otros permisos y autorizaciones autonómicas o sectoriales, según el caso, ejecuta la obra acomodada a las condiciones de aquéllas, y obtiene los ulteriores permisos para su ocupación o utilización.

Ya antes de comenzar la obra, en el curso de la misma, o finalizada, comercializa los inmuebles, y los adquirentes, como es habitual, interesan y obtienen sus préstamos con garantías hipotecarias, pagan el precio del inmueble y toman posesión de viviendas y locales. Pero hete ahí que una persona o entidad disconforme con la concesión de licencias y permisos, y legitimada para ello, acaba judicializando la legalidad de estos últimos. Tras un proceloso, tortuoso y sempiterno procedimiento, el tribunal conviene con un sesudo estudio, una exquisita fundamentación y sin tacha técnica alguna, que aquellas licencias no se ajustan a derecho, son ilegales, y en consecuencia, ordena reponer la legalidad urbanística infringida, lo que acarrea el derribo del inmueble en la fase de ejecución de tal decisión judicial (dura lex sed lex).

Los compradores verán como las máquinas hacen caer ante sus ojos probablemente la inversión de su vida, seguirán vinculados con la entidad que les concedió el préstamo, pues lo cierto es que el dinero lo han recibido y hay que devolverlo, y además, habrá desparecido la garantía hipotecaria; ciertamente podrán reclamar de la Administración responsable de la concesión irregular una indemnización, pero a saber cuál y cuándo (probablemente muchos años); por otro lado, precisamente por esto, la Administración (léase todos nosotros) habrá de afrontar cuantiosas indemnizaciones (valor del inmueble, daño moral y demás perjuicios); y en fin, y aun cuando sea un argumento más etéreo, no está el país para perder viviendas.

Es decir, los administrados, amparados en la presunción de legalidad de las licencias, realizan la obra, compran las viviendas y locales (sobre plano, en ejecución, o ya finalizadas) solicitan préstamos con garantía hipotecaria, y obtienen las autorizaciones para su ocupación, para finalmente contemplar, con asombro y enojo, cómo se derruye el inmueble.

A pocas dosis de empatía que atesoremos, podemos vislumbrar el drama de muchas familias, lo vemos a diario en los medios de comunicación.

Con la normativa en vigor, seamos serios, la ejecución es imparable, dejando al margen algún supuesto puntual que ha llamado la atención, incluso a los ojos de los juristas (seguramente con un loable objetivo) y que en todo caso exigió el asentimiento de todos los implicados, lo que no es nada fácil. Tampoco una modificación normativa de los requisitos urbanísticos y con efecto retroactivo, que hiciese conforme a derecho lo que no lo era, pasaría el filtro de la legalidad, pues las resoluciones judiciales firmes no podrían verse afectadas, o al menos eso parece.

En esta tesitura, nos permitimos sugerir una idea que debidamente encauzada podría poner coto a estas situaciones.

A este remedio le denominaremos indulto urbanístico. Sabido es que el indulto (figura añeja regulada en una ley de 1870) es una causa de extinción de la responsabilidad penal que supone el perdón de una pena impuesta por una resolución firme. Recientemente, hemos asistido a aplicaciones prácticas, no sé si ejemplarizantes, de este mecanismo, y que todos tendremos en mente.

Si el indulto se aplica en el ámbito penal (el de más reprensión, y donde el interés público adquiere mayor relevancia) por la comisión de conductas que llegan a ser de enorme gravedad (homicidios, sedición…) nos preguntamos qué razón existiría para no poder establecer en el orden meramente administrativo y, más concretamente en el urbanístico, una modalidad de indulto que pudiera mantener en pie los edificios en supuestos como el expuesto.

El indulto, denostado en los últimos tiempos, es una medida de gracia que puede ser enormemente útil, y la crítica solo puede venir dada por su inoportuna aplicación. Esbozamos a continuación las bases o principios que debieran regir la instauración de este instrumento:

Sería excepcional, y es que no se puede aplicar de modo generalizado porque daría al traste con el principio de interés público y general que subyace en la ordenación del territorio, y además contribuiría a diluir, sino eliminar, la finalidad disuasoria de la normativa.

Habrían de considerarse elementos tales como el número de afectados, los perjuicios de toda índole que se irrogan a estos, y para el erario público, el carácter residencial, o, en fin, la gravedad de la infracción, entre otros. De este modo, pondríamos en la balanza, por una parte, el interés público que late en la normativa urbanística y, por otra, todos aquellos extremos, tratando así de buscar una solución equilibrada y proporcionada.

Podría ser incluso total o parcial, en el sentido de que pudieran ser objeto de demolición algunos elementos no esenciales o accesorios (v.gr. una piscina) o bien mantener la totalidad de la edificación, mas con determinadas compensaciones, obligaciones o limitaciones ad futurum.

Los legitimados para solicitar tal gracia serían los propietarios, las administraciones implicadas, y el propio tribunal sentenciador, además de cualquier persona que acreditare un interés legítimo.

La mera solicitud debiera producir el efecto automático de la suspensión de la ejecución.

Esto es muy importante, sería preciso contar con el beneplácito del tribunal sentenciador, es decir, habría de establecerse la necesidad de un informe previo de este órgano y, además, de carácter positivo.

La competencia para su concesión podría atribuirse bien al presidente, bien al consejo de gobierno de la comunidad autónoma correspondiente.

Como bien advertimos se requiere una modificación legislativa, probablemente del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, pero ello no es ningún obstáculo. En efecto, por la vía del decreto-ley (a la que se acude compulsivamente por gobiernos de uno y otro signo, y, seguramente para materias de menor calado y de dudosa premura) podría obtenerse en muy poco tiempo una reforma legal en ese sentido, con un único precepto de redacción escueta y sencilla (lejos de la jerigonza a que nos tiene acostumbrado en los últimos lustros el legislador) escudriñado en cualquier recoveco de la profusa normativa que nos inunda a diario.

Con este instrumento se puede atemperar el rigor de la vocación de generalidad de la norma, sería, no cabe duda, un bálsamo para esta cruda realidad, y rezuma justicia.

Por último, y como es marca de la casa, una cita, y qué mejor manera de terminar, cuando se trata de buscar un punto de encuentro entre dos poderes del Estado, que recordar a Montesquieu cuando decía: “Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa”.