Tras cinco años como repartidora itinerante de Correos, Paloma Martínez conoce bien la ciudad. Lo que no sabía hasta hace poco es que las mismas calles que tantas veces había recorrido portando la correspondencia de los coruñeses guardaban un secreto: formar parte, como punto de partida, del Camino Inglés, una de las rutas jacobeas que más popularidad ha ganado en los últimos años. Ahora que lo sabe, comparte sus conocimientos con la población general en el último capítulo de la serie Consejos de Cartero, que Correos destina a dar a conocer las virtudes del Camino de Santiago. No es, admite, su primer contacto con la pantalla.

“Ya salí en el anuncio anterior, junto a la otra cartera, Cristina. Cuando se iba a grabar el otro, como sabían que me gustan estas cosas, me llamaron y me animé”, resume. En el nuevo comercial, Paloma Martínez recorre las calles de A Coruña explicando los principales intereses de esta ruta. De la Iglesia de Santiago, enclave del que parte el trayecto desde A Coruña, hasta María Pita, y, cómo no, la Torre de Hércules. Todo acompañado con las pertinentes indicaciones sobre cómo llegar a los lugares e incluso con datos de interés alrededor de los monumentos. “Me despido, no sin antes invitaros a conocer la ciudad de A Coruña”, concluye, al término de la pieza. Si algo le sobra, es don de gentes. Se lo da precisamente su ocupación, el reparto, que prefiere la oficina por la cercanía con las personas que le brinda el caminar por la ciudad, la parte más agradecida y agradable de su oficio.

“Estuve también en clasificación, pero me decanto por reparto, sin duda. Lo otro es más solitario. Cuando repartes y llevas una temporadita por la misma zona, ya te conocen, la gente te tiene como referencia”, explica. En el comercial de la empresa, Paloma Martínez realiza otra de las labores que considera indispensables en el ejercicio de su profesión: la de informar a sus vecinos sobre puntos de interés, recomendaciones a tener en cuenta, curiosidades de la zona e incluso servir de orientación a turistas despistados.

“Estamos muy informados, para poder aportar información sobre los productos que tenemos, o sobre cómo tienen que hacer cualquier gestión, localizar un paquete, hacer un envío... a veces, aunque es tu obligación, es bonito ver que la gente te lo agradece”, comenta. En el mismo anuncio recuerda a los peregrinos que Correos dispone de servicios destinados a cubrir las necesidades que puedan surgir en el camino, desde el traslado de mochilas y bicicletas el o servicio de consigna. “No es la primera vez que algún peregrino me pregunta en A Coruña cómo encontrar tal sitio o tal otro. Les informas de lo que puedes y, sino, les redireccionas a una oficina de turismo”, cuenta.

La protagonista del spot confiesa que, desde hace años, busca el momento para compartir el camino con su hija, de 16 años. En su caso, tocaría repetir, pero, en esta ocasión, con ilusión (y trayecto) renovados. “Yo hice el Camino de Santiago hace un montón de años, desde Pedrafita do Cebreiro. Fue muy especial para mí. Lo hice con mis compañeros de clase, en una edad en lo que te apetece hacerlo de esa forma. Ahora quiero hacerlo con mi hija. Está en el momento en el que le apetece hacer ese tipo de viaje, es algo que aporta tranquilidad”, reflexiona.

El momento falta encontrarlo, habrá que esperar a que las obligaciones laborales y estudiantiles den una tregua; la ruta, sin embargo, está clara para ambas: será, como no, el Camino Inglés; que parte de A Coruña, continúa por Culleredo, cruza Cambre, Carral, Mesón do Vento, Ordes y Oroso, entre otros, y culmina en la ciudad del Apóstol.

“Me gustaría hacer el Camino Inglés, ahora que sé más de la ruta. A mí me gusta mucho la historia del arte y la arquitectura. Cuando me informé sobre esta ruta, vi que tenía cosas que me podían interesar”, asegura. Se refiere, por ejemplo, a los conjuntos histórico-artísticos de Anceis, el templo de San Pantaleón de las Viñas, en Paderne, o el Arco da Ponte Vella, en Betanzos. Joyas de proximidad que pasan desapercibidas entre otros itinerarios más populares, pero que han empezado a destacar. “No es la ruta más conocida, pero una vez la descubres, llama la atención”, asegura.