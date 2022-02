En un atiborrado Palacio de la Ópera, vislumbrando el final de este túnel de dos años, nos entregaba la Sinfónica de Galicia un nuevo concierto de su temporada. En los atriles dos grandes obras, el archiconocido segundo concierto para piano de Rachmaninov y Matías el pintor de Hindemith, una maravilla sonora que incomprensiblemente nunca antes había sido interpretada por nuestra orquesta. Los ocho acordes iniciales en poco a poco crescendo del piano, bien podían anunciarnos la hora del comienzo del concierto, y los dos siguientes el aviso, tal como se hace por megafonía indicando que apaguemos nuestros dispositivos móviles (cosa que dicho sea de paso, no todo el mundo hace), que da paso al impresionante tutti orquestal y unos sobrecogedores treinta minutos de deleite. El concierto que escuchamos esta noche fue interpretado la noche anterior en Vigo y pocos sabrán que Volodin, sustituto de urgencia por cancelación, aterrizó y fue directo a la prueba acústica previa al concierto, con solo 20 minutos para ajustar y salir a interpretarlo junto a la OSG. Esta forma de trabajo, más propia de orquestas británicas, por ejemplo, no es la usual en las orquestas españolas que dedican 4 o 5 horas de ensayo en dos días de trabajo previo al concierto, donde se trabaja más minuciosamente y sin ese estrés añadido a músicos. Aunque dicha urgencia fue canalizada sin aparentes problemas por una Sinfónica de Galicia que no se arredra ante estas circunstancias y que salió enchufadísima a “este partido” liderada por un Spadano, que saltaba en su silla tal cual un servidor lo vio por primera vez en el Auditorio de Galicia allá por el año 93, recién aterrizado en la Sinfónica y empezando su carrera como concertino. Volodín es un pianista de gran trayectoria y al que poco le importó lo que estaba pasando a su alrededor acostumbrado a este tipo de vicisitudes, y que decidió que lo mejor es que tanto orquesta como director “lo siguieran” y apenas le importó la batuta. Sonido grande, sin abusar de ataques o graves, aunque en algún momento el pedal no permitió la nitidez que esta acústica exige, en una excelente versión del pianista y orquesta que fue largamente aplaudida y premiada con dos bises de lujo. Siguió el impresionante Matías el pintor de Hindemith, obra manejada con maestría por el Maestro ruso Kochanovsky, el cual parece disfrutó mucho del concierto así como de nuestra ciudad y gastronomía según se puede ver en sus redes sociales, lo cual también deja constancia del impacto de la marca Coruña en el mundo de la que se hace embajadora nuestra orquesta. Me gustó el Maestro, de la escuela de no marcar todo constantemente y dejar mucha libertad y respirar con los músicos. Gesto muy redondo, a veces nada claro, pero funcional en la orquesta a la que pareció (o supo) motivar, sobre todo en la cuerda desde el inicio. Se echó en falta un poco de chispa y matices más extremos en los pianos y algún que otro control de volumen de la orquesta o secciones sobre todo en el concierto de piano, pero nos dibujó un concierto sobresaliente en el que la cuerda se implicó al máximo, con momentos excelentes de las violas, trompas y resto de metales, estos últimos hoy sí sublimes, en los corales de Hindemith y unos primeros violines que se lucieron en las difíciles partes que les tocó lidiar. Destacar los excelentes solos de Bushnell a la trompa, y Walker a la flauta toda la noche, precioso el solo junto a Ferrer, también espléndido esta noche, en el segundo movimiento de Rachmaninov.