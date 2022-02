El cantautor Ricardo Arjona visitó A Coruña el pasado fin de semana en el marco de su gira Blanco y Negro Tour. La experiencia debió gustarle, pues se marchó calificando la ciudad como un lugar “para quedarse a vivir” y tras causar sensación en el Palacio de la Ópera. No está claro si Ricardo Arjona recordará dentro de unos años su concierto de 2022 en A Coruña, pero sabemos que quien no olvidará jamás el 13 de febrero es una pareja que se encontraba entre los asistentes: en un momento del recital, el novio aprovechó para arrodillarse y pedir matrimonio a la novia, ante los gritos de emoción del resto del auditorio. No ha trascendido al cierre de esta edición la respuesta de la agraciada, pero, a juzgar por su reacción, se puede deducir que pronto sonarán campanas de boda en A Coruña.