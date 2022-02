La arquitecta y urbanista Inés Sánchez de Madariaga visitó esta semana el centro Cesuga de A Coruña para impartir la charla Aplicando perspectivas de género al urbanismo, en la que abordó la necesidad de incluir en el diseño urbano las necesidades de las mujeres y el sector de los cuidados.

El urbanismo con perspectiva de género va más allá de hacer simples intervenciones urbanísticas. Se trata de darle la vuelta al modelo de ciudad hacia el que caminamos. ¿Cuáles son sus objetivos?

Se trata de que la ciudad facilite la vida de las personas, y, en particular, que mire a las necesidades de las mujeres y la vida de las mujeres en la ciudad. En definitiva, todo lo que tiene que ver con los roles de género; entendidos como las tareas que se hacen en el día a día para la reproducción de la vida y el cuidado de otras personas.

¿Siguen estando tan marcados estos roles a día de hoy como para que el diseño urbano suponga un obstáculo?

Sí. Las estadísticas nos dicen que son las mujeres las que realizan esas tareas de manera mayoritaria. Además, esa brecha entre hombres y mujeres se había ido cerrando muy poco a poco, pero con la pandemia ha vuelto a aumentar el tiempo que las mujeres dedican al cuidado de otras personas y de la casa.

¿La pandemia ha intensificado esta brecha, o ha puesto de manifiesto la dinámica que ya existía?

Durante el confinamiento han estado cerrados los colegios, los restaurantes, los bares, y todas las tareas de cuidado se han hecho en las casas junto con el trabajo. Al desaparecer los servicios de apoyo al cuidado y las ayudas domésticas que restaban contribución de todos los miembros de la familia a la organización de esos trabajos, todo eso ha caído sobre la unidad familiar, y, dentro de la unidad familiar, han sido las mujeres los que los han asumido.

¿Hay una idea equivocada en la sociedad de lo que significa el urbanismo con perspectiva de género?

Yo creo que la gente entiende fácilmente que la vida en la ciudad de hombres y mujeres es distinta, que lo que se hace en el día a día es distinto. La mayor parte de la gente lo ve en sus experiencias cotidianas y en las de las personas que tienen cerca, y los datos lo corroboran. Eso implica que el uso de la ciudad es distinto, y el urbanismo debe considerar en mayor medida como son esas necesidades específicas de quienes cuidan de otras personas.

¿Cuáles son esas necesidades específicas a las que la ciudad pone obstáculos?

Por ejemplo, las de una persona que tenga la responsabilidad de cuidar de otra que no es autónoma en la ciudad, y a la que haya que acompañar al colegio, al médico, a las actividades; sean niños o personas mayores o enfermas. Están las tareas del mantenimiento del hogar, todo lo que son las compras o las gestiones de todo tipo, todo eso requiere un uso de las infraestructuras de transporte en determinadas franjas horarias que sean compatibles con el empleo remunerado. El día tiene solo 24 horas, y hace falta poder compatibilizar, tener tiempo y llegar a los sitios con los sistemas de transporte disponibles para poder hacer todas esas cosas.

¿Cómo tendrían que adaptarse los equipamientos para este fin?Un punto importante

es dónde están situados. Por ejemplo, si un gran equipamiento, como un hospital, que genera muchos viajes de usuarios y de trabajadores, no es accesible en transporte público, la gente tiene que ir en coche, y no todo el mundo tiene acceso a un coche. En particular, hay una brecha muy grande de género en el acceso en vehículo privado. Ahí se produce una desventaja para las mujeres. Es muy importante cuál es la localización de los equipamientos, y su interrelación con los lugares de residencia y con los sistemas de transporte.

A la hora de poner los cuidados en el centro, ¿falta por extender otro tipo de recursos que ayuden a la cuestión de los cuidados?

Claro, pongo el ejemplo de los sanitarios, pero están los educativos, los culturales, o los propios de cuidados, como la educación de 0 a 3 años, que no solo es cuidado, es educación. Después está todo el cuidado de las personas mayores, ahí hay distintos niveles, distintas soluciones diferentes a las residencias. Las residencias, como opción para el cuidado de los mayores, se ha demostrado, con la pandemia, que es un modelo equivocado, aunque ya lo sabíamos de antes, lo que pasa es que es la opción que ha tomado este país. Hay todos esos ámbitos de acción, aquellos que son más cotidianos, que tienen que estar en el ámbito de la vivienda, y aquellos que son de uso más esporádico, y que por su propia característica, que son grandes equipamientos, no pueden estar en los barrios, pero sí deben ser accesibles en el transporte colectivo, como los hospitales.

¿Falta un recurso para personas mayores o con dependencia que fomente su participación social?

Se trata de que la gente viva en sus propias casas el mayor tiempo posible. La gente quiere vivir en sus casas, no quiere vivir en una residencia. Se tienen que poner los medios para que se pueda mantener la vida y la autonomía vital de las personas en sus casas cuando van perdiendo capacidad física, capacidad funcional e incluso cognitiva. La residencia debe ser una opción solo para casos de demencia senil o de alzhéimer, donde es imprescindible atención 24 horas, que es un porcentaje pequeño de la población.

¿Entronca el concepto perspectiva de género con las ciudades amigables, entendidas como la idea de integrar a las personas mayores en la vida pública de la urbe?

Todo aquello que favorezca la vida de las personas mayores tiene mucho que ver con el género, por varias razones: primero, porque la mayor parte de personas mayores son mujeres. Segundo, porque la inmensa mayoría de personas que cuidan de los mayores son mujeres. Entonces, el tema del cuidado de los mayores está totalmente vinculado con la perspectiva de género, igual que el cuidado de los menores y de las personas enfermas.

¿Suspenden las ciudades actuales en perspectiva de género?

Depende. Las ciudades de tamaño medio responden mucho mejor que las grandes. La vida diaria de las personas que tienen responsabilidades de cuidado es más fácil en una ciudad de tamaño medio como A Coruña que en Madrid.

¿Hay voluntad en este momento por parte de las administraciones públicas de aplicar la perspectiva de género al urbanismo?

Hay sitios en donde se están empezando a hacer cosas. Hay comunidades autónomas que tienen un marco legislativo en el que esto se recoge, como Extremadura, Euskadi, Valencia, Cataluña o Andalucía. Hay algunas que tienen planes regionales en las que se recoge, o ayuntamientos, como Irún, donde se incluye en su plan general.