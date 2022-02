El Concello vuelve a convocar el concurso para organizar y gestionar las becas para que alumnos de primero de Bachillerato estudien en el extranjero en el curso 2022-2023, en el que reduce plazas y cambia de destino. Lo que eran las Becas USA son ahora las Becas Canadá. Fuentes municipales explican que “con las restricciones en Estados Unidos por la pandemia y la reducción de visados” se ha optado por ofrecer estancias en Canadá. “La idea es que en los próximos, además de EEUU, entre también Canadá”, informan.

El contrato tiene un presupuesto de 650.000 euros, el mismo que en las dos veces anteriores que se ha sacado a licitación, pero en ambas ocasiones la convocatoria quedó desierta. No se presentó ninguna empresa. Ahora, no solo cambia el destino, también se reducen plazas. Si antes el Concello ofertaba 62 becas, ahora son 32, con un máximo de 35, según las ofertas que presenten las empresas.

A principios de mes, el Concello informó que iba a ampliar el programa municipal a Canadá ante la reducción de visados emitidos por el Gobierno de Estados Unidos por la pandemia. Pero en los nuevos pliegos, aprobados en la Junta de Gobierno Local, solo figuran plazas en Canadá. Además, se opta por el trámite de urgencia, motivado por razones de interés público para garantizar la viabilidad del contrato, pues el curso se inicia en agosto y muchas familias ya han presentado sus solicitudes, un proceso que tendrán que repetir al haber quedado desierto el concurso anterior.

Según el pliego, el alumnado seleccionado —que ahora tiene que estar cursando cuarto de la ESO— podrá ser beneficiario de una beca total o parcial en función de las circunstancias económicas familiares y de las bases del programa. Los beneficiarios se alojarán en el destino con una familia canadiense. El curso finalizará en junio de 2023. El contrato no tiene prórrogas, por lo que la empresa solo gestionará y organizará las becas durante el próximo curso. El Concello espera, si mejora la situación en próximos años, volver a incorporar Estados Unidos en este programa y ofertas plazas en ambos países.

El PP critica los cambios en el pliego

El PP denuncia que el Concello “miente” pues no ha ampliado las becas para estudiar en el extranjero sino que “las reduce a la mitad y son a otro país”, lamenta la portavoz, Rosa Gallego, quien cree que la alcaldesa, Inés Rey, “debe pedir disculpas a las más de cien familias que se inscribieron antes del 31 de diciembre para optar a más de sesenta plazas” para realizar estudios en Estados Unidos. El PP alertó de que hay “riesgo” de que el programa no se celebre este año. También pidió al Concello que rectificase el pliego, pero lo que no esperaba es que las modificaciones introdujesen cambios en el destino y menos plazas. “Se cumplieron todas nuestras advertencias: volvió a quedar desierto, hay problemas de visados y el dinero era insuficiente”, insisten. Fuentes municipales aclaran que el “PP no está para dar lecciones, ellos mismos en 2015 tuvieron que licitar las becas dos veces y, lo más relevante, el PP dedicaba a las becas USA 312.000 euros, hoy son 650.000 euros, más del doble”. El Concello recuerda que “los alumnos coruñeses podrán ir a estudiar a Norteamérica este año pese a las dificultades que impone la pandemia”.