La asociación de vecinos de la Ciudad Vieja eligió el pasado jueves su nueva junta directiva, presidida por Leonardo Méndez. En su opinión, la situación del barrio hace necesario un plan específico de rehabilitación con una oficina propia.

¿Cómo asume la presidencia de la asociación?

Un grupo de vecinos del barrio entendimos que había que revitalizarlo y hablamos con el hasta ahora presidente, Pedro Roque, que llevaba seis años en el cargo y veía natural un relevo, por lo que formamos un equipo de ocho personas para la directiva. Queremos empezar poco a poco y dar continuidad a cuestiones sobre las que ya se han dado pasos. Pretendemos que la asociación sea plural, abierta y participativa, por lo que crearemos áreas de trabajo, ya que hay muchas personas que se han ofrecido a colaborar, y haremos captación de socios.

¿Es el plan para revitalizar la Ciudad Vieja el principal reto del barrio?

Si no es el principal es uno de los principales. Hay una mesa del plan de dinamización que se iba a reunir cada cierto tiempo y solo se reúne cuando la convoca la asociación de vecinos, pese a que hay otras entidades implicadas. Intentaremos retomarlo e impulsarlo si es que está parado, que tampoco lo sabemos.

¿Cuenta el barrio con condiciones adecuadas para vivir o trabajar?

De unos años para aquí entendemos que ha sido atendido como debería. Las condiciones artísticas e históricas son conocidas por todos, pero no tenemos fibra óptica en las calles, los edificios o no están rehabilitados o tienen el alquiler disparado y echamos en falta más vigilancia policial sobre el ruido, terrazas y acceso de vehículos.

¿Es más difícil vivir en la Ciudad Vieja que en otros barrios?

Creemos que hay que hacer cosas para que sea más atractiva, como que el gas natural llegue a todos los edificios, que haya más ofertas de servicios y una serie de cuestiones que no tenemos. No vamos a demandar que se instalen comercios como en la calle Barcelona o en la de San Andrés porque está fuera de lugar, ya que el barrio tiene el atractivo de ser una zona tranquila en la que todo el mundo se conoce.

¿Debe ser el centro cívico el eje de la actividad social del barrio?

Por su superficie y características debería no solo ser el motor de la Ciudad Vieja sino ser aprovechado por todos los vecinos de A Coruña. No voy a compararlo con el Ágora o el Fórum pero podría haber salones para actividades culturales que nunca ha habido en la Ciudad Vieja. También entendemos que un centro de día para mayores también tendría sentido en el edificio, así como servicios que se han suprimido, como el del trabajador social que teníamos, ya que ahora hay que acudir al centro de Monte Alto. Aunque se hablaba de reservar salas para universitarios, no creemos que haya necesidad de ellas, sino incluir espacios para colectivos relacionados con la mujer y la igualdad.

¿Se ha resuelto el problema del tráfico y el aparcamiento?

No, lo que se ha hecho es sacar los vehículos del barrio, pero a día de hoy no hay vigilancia policial y entran con tarjeta o sin ella a cualquier hora del día, en dirección contraria y cruzando la plaza de Azcárraga, aunque se había aprobado la instalación de cámaras de lectura de matrículas. Hay problemas con las plazas de aparcamiento de la avenida del Metrosidero y con el listado de vehículos que tienen acceso, porque son 1.300 coches, 70 motos y 33 vehículos de comerciantes, ya que entendemos que, al no actualizarse, probablemente hay más de los que realmente pueden aparcar.

¿Cómo va a afectar el proyecto inmobiliario de A Maestranza?

Vamos a seguir la línea de la anterior directiva, que consideraba que esas parcelas deben tener uso municipal, aunque en este asunto aún no hemos profundizado y queremos escuchar a los vecinos y a voces autorizadas. Lo que está claro es que la asociación no va tener tintes partidistas ni a entrar en reivindicaciones que excedan de su objeto.

Después de tantos programas, aún hay que rehabilitar edificios.

Habría que impulsar una rehabilitación específica para la Ciudad Vieja con una oficina propia para tramitar las ayudas, ya que no se rehabilita nada. La compra de edificios por las administraciones no creo que sea la solución porque no habría ofertas, ya que el precio de la vivienda es elevado en el barrio en comparación con el resto de A Coruña.