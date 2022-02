“Es lo que hay”. Con esa frase despachan los propietarios a los inquilinos que tienen dificultades para acceder a una vivienda en el mercado normalizado, y con esa frase se van, con suerte, a su habitación los que la han escuchado, sabiendo que, efectivamente, no hay muchas más posibilidades para ellos. La doctora arquitecta y miembro del colectivo Anomias, Cristina Botana, indica que existe racismo institucional y también social, pero ¿es racismo o es rechazo a las personas con problemas económicos? Defiende que es un problema muy complejo y transversal, aunque las dos variables confluyen.

La discriminación institucional, en el caso de A Coruña, es muy visible, ya que los residentes en los asentamientos chabolistas de A Pasaxe y de O Portiño no eligieron ellos ese enclave para instalarse, sino que les vino dado por el Concello, que necesitaba despejar las zonas en las que vivían para dejar paso a otros desarrollos urbanísticos.

El precio del alquiler es otro de los factores que crea desigualdad en la ciudad y es que, los propietarios que tienen viviendas en el centro y en las zonas con mejores servicios tienen la posibilidad de poner sus inmuebles en plataformas turísticas y sacarles más rédito económico. Los que están en la periferia son los más proclives a acoger a la población más vulnerable.

El acento y el nombre, primera línea de criba

“Yo, que me llamo Sonia, no tengo problema para buscar una vivienda. Si te llamas Mohamed, la cosa cambia. Eso ya dificulta mucho el acceso”, ilustra la activista antirracista y miembro de SOS Racismo Galicia, Sonia Mendes, que este lunes participará con Cristina Botana en una charla sobre racismo y vivienda en A Coruña. Será en A Tobeira de Oza a partir de las 19.00 horas.

En la oficina de Denuncias de SOS Racismo atienden, semanalmente, casos similares que se amontonan sin que exista una solución clara. “El racismo en el ámbito inmobiliario se manifiesta en la negativa de alquilar viviendas a personas migrantes o racializadas. En el momento en el que a alguien se le niega una vivienda digna por esas cuestiones, estamos vulnerando gravemente los derechos de una persona”, juzga.

Mendes explica que no son, ni mucho menos, situaciones aisladas, y que se dan con relativa frecuencia en una ciudad en la que cada vez es más complicado encontrar una vivienda que se ajuste a las necesidades familiares a un precio asequible. Los ejemplos que pasan por la oficina son múltiples. “Una de las formas más claras se da en el momento en el que llamas para preguntar por una vivienda, y esa persona, sea propietario o inmobiliaria, no relacione tu acento con el castellano o el gallego. A veces cuelgan el teléfono o dicen que la vivienda está alquilada. Si llama otra persona hablando sin ese acento, le dan la oportunidad de visitar el piso”, relata.

"Si la inmobiliaria no relaciona tu acento con el castellano o el gallego, a veces cuelgan el teléfono o dicen que la vivienda está alquilada"

En el informe que la entidad elabora anualmente con las incidencias e intervenciones que registran en la oficina desfilan esta y otras vulneraciones de derechos de las personas migrantes o racializadas. Si al fin logran acceder a una vivienda, sobre ellas pesa, por la simple razón de su origen o su raza, la sombra de la sospecha antes siquiera de empezar a convivir. “Nos estamos encontrando muchos problemas entre vecinos, que piensan que las personas racializadas o de ciertas procedencias son más problemáticas que otras, cuando en una comunidad de vecinos todos tenemos nuestros horarios y nuestras costumbres. Parece que algunas molestan más que otras”, observa. Si acceder a una vivienda a un precio razonable es una gesta complicada para cualquiera que no disponga de nómina, aval o ahorros que adelantar, para las personas migrantes o racializadas residentes en A Coruña, el proceso se complica todavía más aunque dispongan de todos esos elementos. Desde SOS Racismo aseguran que las condiciones que los arrendadores y sus intermediarios imponen cuando se trata de personas extranjeras son mucho más estrictas que si el aspirante a arrendatario es español o blanco. “Se suelen exigir más requisitos a personas migrantes o racializadas. A veces, un piso cuesta tanto y te piden tal cosa, pero si tu origen es este o este otro, esas exigencias empiezan a aumentar”, explica Sonia Mendes.

Aquí juega un papel especialmente sangrante el seguro de impago, que impone una primera e insalvable barrera discriminatoria a las personas de determinadas procedencias, orígenes o rasgos físicos en el proceso de buscar un techo. En muchas ocasiones, las aseguradoras comprometen los trámites en primera instancia. “En A Coruña se ha normalizado el tema del seguro de impago. Muchas veces, las aseguradoras dan por hecho que las personas que vienen de ciertos contextos son problemáticas, y tiran el seguro para atrás. Si este trámite no te da luz verde, ya no te lo alquilan”, comenta.

"Muchas veces, las aseguradoras dan por hecho que las personas que vienen de ciertos contextos son problemáticas. Si este trámite no te da luz verde, ya no te lo alquilan”

Las opciones, llegados a este punto, son pocas. A día de hoy, no existe ningún tipo de amparo legal o administrativo para las personas que son rechazadas por inmobiliarias o por particulares por su etnia, raza o procedencia. La única vía son los tribunales, y solo en el caso de que sean fácilmente demostrables los prejuicios racistas a la hora de rechazar a los inquilinos. “La mayor parte de la gente no quiere denunciar y meterse en un proceso, quieren encontrar una vivienda y vivir tranquilos”, explica.

Mendes cita el ejemplo de una persona negra a la que le fue negado un alquiler en A Coruña por esta misma circunstancia, pero ni siquiera una negativa explícita sirve de mucho a la hora de denunciar la injusticia. “Hay un precedente en Barcelona, donde se ganó un juicio contra una inmobiliaria por discriminación. Es difícil que esto ocurra: tienes que presentar pruebas muy sólidas de que es por racismo, y ellos alegarán cualquier otro motivo antes de reconocerlo”, asegura Sonia Mendes.

Sonia sí, Mohamed no

Hace unos meses, un grupo de jóvenes veinteañeros entraba a vivir en un piso de un relativamente céntrico barrio coruñés. Un trámite rutinario que sucede todos los días y que no habría despertado los recelos de nadie de no ser por la procedencia y la raza de los inquilinos, que acababan de mudarse a la ciudad desde un país del continente africano. La reacción del resto de residentes del edificio, lejos de dar la bienvenida a sus nuevos vecinos o interesarse por ellos, fue llamar a la policía alegando un caso de ocupación ilegal. Lo que encontraron los agentes a su llegada fue a un grupo de jóvenes con su contrato de alquiler en regla que habían llegado a la ciudad, como tantos otros, por motivos laborales. Cabe sospechar que la reacción del resto de inquilinos y propietarios del edificio, que no habían interactuado con el grupo de recién llegados, no habría sido la misma de haber sido otra su raza o procedencia.

“Tuvimos el caso de una persona que cumplía todos los requisitos. La propietaria dijo que no alquilaba a personas negras porque había tenido un problema con una en el pasado"

El incidente, al final, se acabó resolviendo, pero la anécdota sirve para ejemplificar lo que ocurre con frecuencia en la ciudad cuando entran en juego los prejuicios racistas. En entidades como SOS Racismo cuentan por decenas ejemplos como este. “Tuvimos el caso de una persona que cumplía todos los requisitos, envió nóminas y documentación. Iba todo bien hasta que la propietaria dijo que no alquilaba a personas negras porque en el pasado había tenido un problema con una persona negra. La procedencia de estas dos personas ni siquiera era la misma”, relata Sonia Mendes. Algo que sucede, además, en todos los niveles económicos, como evidenció la situación vivida hace tres años por el jugador de baloncesto Larry Abia, entonces en las filas del Leyma Coruña, que el propio deportista compartió en sus redes sociales_ “Ir a ver un piso y que te digan: “No alquilamos a gente de color”. El joven había llegado 10 minutos antes a la cita con los propietarios, era el primer cliente del día y se había comunicado con ellos en los días previos. De nada sirvió: al verle, pasaron de largo. La situación se repite, semanalmente, para las personas racializadas o migrantes que buscan vivienda en la ciudad. “Es muy doloroso para ellos, porque poco se puede hacer”, juzga Mendes.