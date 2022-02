A veces, las aventuras más emocionantes de la vida están solo a un clic de distancia. El que hizo la coruñesa Antía García, graduada en Derecho por la Universidade da Coruña y con máster en Estudios Internacionales, cuando decidió mandar el currículum al Consulado General de España en Nueva York para probar suerte. Y la suerte acudió. Su currículum llamó la atención, y ese fue el principio de todo. “Supe que era una oportunidad que no podía dejar pasar”, cuenta.

A la oportunidad inicial le sucedió, además, el estar en el lugar indicado en el momento preciso, pues, al poco de su llegada al país, el organismo convocó plazas. Hincó los codos y, a la suerte y la pertinencia, se le unieron la constancia y el esfuerzo. “Vine con una maleta para tres meses y ya llevo aquí cinco años”. Mereció la pena: la suya se convirtió en la contratación más rápida de la historia del Consulado español de la ciudad que nunca duerme. “En la vida no solo hace falta ser válido, sino también estar en el sitio adecuado en el momento adecuado. El timing y la suerte son importantes”, asegura.

Desde su puesto de coordinadora cultural de la Oficina Cultural del organismo promociona la cultura española en Nueva York y sirve de mano amiga a artistas patrios que residen en la ciudad o la visitan de paso. Lejos de vislumbrar, tras un lustro, el final de su aventura, tiene en la mira miles de proyectos que encarar. “Este año participamos en el Blue note Jazz Festival, y estamos trabajando en la promoción del teatro en español en la ciudad en colaboración con teatros hispanos de Nueva York, y en la difusión de conciertos de artistas como Serrat, Perales o Estopa”, enumera.

Sin saber inicialmente que llegaría para quedarse, la joven se ha ido amoldando, poco a poco, a la vida de una ciudad maravillosa y complicada a partes iguales, pero que ya ha convertido en su hogar. “En Nueva York cada uno vive la vida como quiere, nadie te juzga, es una libertad que no he visto en otros sitios”, observa. Con todo, no niega cierto “choque cultural” entre su país natal y el de acogida. “En España hay mucha más calidad de vida, disfrutamos la vida de otra manera. No estamos tan estresados y trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar”, aprecia.

Los pros y los contras de haberse hecho un hueco en el escenario más filmado y escogido por las grandes producciones cinematográficas los tiene claros. Lo mejor, la multiculturalidad y la ingente oferta de ocio y entretenimiento disponible en los cientos de teatros, salas de conciertos y otros establecimientos culturales que perlan todos los barrios de Nueva York. “Siempre hay algo que no te puedes perder. Además, la cultura es accesible en esta ciudad. Yo, por ejemplo, he ido a conciertos gratuitos o muy baratos en Williamsburg en los que los cantantes y músicos tenían más talento que muchos que son más conocidos”, asegura. La ciudad que la ha adoptado, no obstante, también tiene sus sombras, y aunque la recomienda sin ambages, invita a no idealizar la vida allí, distorsionada, en ocasiones, por la imagen que la cultura popular ha trasladado al exterior durante décadas.

“Nueva York enamora por su belleza y por lo interesante que es, pero también te da muchos palos. Parece que vivir en esta ciudad es una batalla constante. Los precios de los alquileres o de alimentos básicos o medicamentos son muy elevados. Ir al médico supone un estrés, porque no sabes si el seguro médico te va a cubrir las pruebas que te prescribe el doctor, o si vas a tener que desembolsar una barbaridad por los fármacos”, relata.

La joven sabe, sin duda, de lo que habla, pues en los últimos tiempos ha sido testigo directo y privilegiado de algunos de los acontecimientos más importantes ocurridos en el país, como las elecciones presidenciales, el movimiento Black Lives Matter o la polémica gestión de la pandemia del coronavirus. La propia Antía García contrajo la enfermedad al principio de la crisis sanitaria, y pudo comprobar en carne propia las deficiencias de un modelo que no contempla la asistencia sanitaria gratuita y universal.

“Estaba muriendo mucha gente, veíamos en las noticias que los cuerpos se acumulaban en camiones porque los crematorios no daban abasto. Se escuchaban ambulancias continuamente y, a través de la ventana, vimos más de un cadáver saliendo del edificio de enfrente. Los síntomas no fueron terribles, pero pasamos mucho miedo al principio”, recuerda. Con todo, y pese a las luces y las sombras de residir y trabajar en una ciudad infinita como Nueva York, la joven saca más lecturas positivas que negativas, y, sobre todo, algunas lecciones de vida fundamentales. “La buena noticia es que, tal y como cantaba Frank Sinatra, If you can make it there (in New York), you’ll make it anywhere. Yo creo que, tras esta experiencia, estoy preparada para lo que sea”, adelanta.