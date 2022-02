“Con esta fecha se ha ordenado el pago de 0,01 euros, importe líquido de la devolución indicada en la referencia anterior, mediante transferencia a la entidad y cuenta por usted designada”. Así comunicó a Julio López Sotelo el pasado 28 de enero la delegación coruñesa de la Agencia Tributaria que le ingresaría en su cuenta bancaria un céntimo —la mínima cantidad posible— en concepto de devolución por el Impuesto sobre la Renta del año 2020.

Julio está jubilado, por lo que no está obligado a realizar la declaración, pero en ese ejercicio cobró una cantidad de un seguro y, al tener dos pagadores, tuvo que efectuar este trámite, a cuyo término le devolvieron 9,10 euros. Pero, para su sorpresa, hace unos días recibió la notificación de Hacienda en la que le informaban que debía recibir un céntimo más.

“Me llegó la carta el otro día y cuando la abrí y vi que me devolvían un céntimo... parece un pitorreo, porque solo el papel ya vale ese céntimo”, comenta este contribuyente, quien añade que en la gestoría donde durante toda su vida le cumplimentaron la declaración nunca habían visto un caso semejante. Explica que si hubiera sabido que tenían que devolverle esa cantidad, no la habría reclamado, pero que si estuviera obligado a pagarla, no habría dudado en hacerlo.

En la liquidación efectuada por Hacienda aparecía la cantidad de 9,11 euros, pero en la línea siguiente figura “Resultado de la regularización: -0,01 euros”, por lo que finalmente le abonaron solo 9,10 euros. El organismo público debió descubrir algún error y, fiel a sus principios, devolvió hasta el último céntimo.