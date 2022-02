La doctora arquitecta e integrante del colectivo Anomias Cristina Botana imparte el lunes a las 19.00 horas, en A Tobeira de Oza, una charla sobre racismo y vivienda en la que participará también la activista antirracista y miembro de Sos Racismo Sonia Mendes.

Cabría pensar que racismo en A Coruña es que no te alquilen una vivienda porque eres negra o gitana, ¿hay más tipos de racismo inmobiliario en la ciudad?

El tema de la vivienda se suele analizar en función de la pobreza, pero hay que atravesarle la parte del racismo, tanto de las instituciones como de la sociedad, y también hay un componente de género, que no es el tema ahora, pero que hay que tener en cuenta. Cuando no tienes capacidad de acceder a una vivienda en el mercado libre, que es complicado con los precios actuales, es mucho más difícil si eres mujer y más aún si eres gitana o migrada. Los requisitos para alquilar son más exigentes para la población más vulnerable, ya que todo depende casi exclusivamente del mercado privado. A nivel Galicia y también del Estado, hay una política defensiva de la propiedad. Aunque el relato que tenemos más generalizado es el contrario, el de que la parte vulnerable es la propiedad, porque es la que arriesga poniendo en alquiler una vivienda, pero es justo al contrario.

¿Por qué al contrario?

En ningún caso puede ser la parte vulnerable quien tiene una propiedad para alquilar, es una contradicción. Teniendo en cuenta los datos actuales, todos los planes de acceso a la vivienda, de realojo para refugiados, para residentes en asentamientos precarios, para casos de desahucios, de refugio para mujeres víctimas de violencia de género... dependen casi totalmente de la voluntad de la propiedad privada y no puede ser porque responde a otros intereses, que no son los de la inclusión sino los económicos. A los propietarios, en muchos casos, les sale más rentable poner sus viviendas en las plataformas turísticas o bien subirse a la ola de las subidas de precios. Esto implica que las opciones más económicas estén en zonas periféricas, en barrios con menos dotaciones públicas y menos servicios. Al final empeora las condiciones de vida de las personas más vulnerables. Además de la parte económica también están los prejuicios de las personas.

¿En los contratos privados se ven más que en otros ámbitos?

Cualquier familia gitana que haya buscado una vivienda tiene mil y una anécdotas de este tipo. Desde que les rechazasen un alquiler cuando estaban a punto de firmarlo, a que les pidan más requisitos, el doble de fianza o más ingresos con el objetivo de excluirlas.

¿Es racismo o es rechazo a las personas vulnerables por razones económicas? Un jugador del Dépor o una ejecutiva, ¿tendría estos problemas?

Seguramente lo tengan más fácil en cuanto que podrán solventar la parte económica, pero yo creo que el aumento de exigencias, las miradas de que son sospechosos solo por el mero hecho de estar allí y la desconfianza las van a vivir igual. No sé si hay más racismo o rechazo por razones económicas, pero sí sé que van unidas y operan simultáneamente.

Si nadie les quiere alquilar, finalmente, ¿tienen que acudir a un submercado del alquiler donde les solicitan otro tipo de condiciones?

Hay un mercado informal en el que la expresión que más resuena es: “es lo que hay”. Cuando sabes que no te van a alquilar en condiciones más o menos justas, tienes que acceder a ese “es lo que hay” que puede implicar abusos tanto en términos de requisitos, como de control sobre la vivienda, como que el propietario vaya a revisar el piso y las inquilinas se sientan sujetas a un control excesivo, abusos en cuanto al estado de la vivienda. En A Coruña es muy difícil o casi imposible encontrar un alquiler por menos de 500 euros y en esas viviendas no existe ningún tipo de condiciones mínimas. Aunque ese mercado sea privado, se podrían aplicar medidas para evitar este tipo de abusos. En algunos casos, la propiedad no se encarga de mantener la vivienda porque saben para quién son y piensan que bien les valen. Esa actitud es discriminatoria y racista, porque saben que no pueden elegir.

En A Coruña en los años ochenta se hicieron poblados chabolistas para realojar a las poblaciones, sobre todo gitanas, ¿sigue habiendo racismo en las administraciones?

Hay varias líneas de exclusión, la primera es el propio mercado, otra de la sociedad y otra, de la Administración. El origen de todos los asentamientos de la ciudad y de muchos de los de Galicia está en la Administración, fueron políticas públicas para desalojar determinadas áreas de la ciudad y así consta en los documentos, que se construían infraviviendas para realojar a familias gitana. En aquel momento se expresaba así y ni siquiera se disimulaba. Ahora se utilizan políticas similares pero con otro lenguaje.

¿Similares?

En A Pasaxe, están ahora con el proceso de desmantelamiento, las políticas son muy rígidas y los residentes requieren soluciones que les permitan seguir trabajando. Hay quienes dicen que se instalaron en estos asentamientos para no pagar la luz, obviando que fue una decisión política. También se esquiva la parte de responsabilidad del Concello. Han pasado 35 años y yo creo que debería haber un proceso de reconocimiento de lo que se hizo. La población —no, los residentes, sino el resto de la ciudad— está articulando un discurso racista y antigitano. Esto provoca que no les quieran alquilar sus viviendas. La política del realojo está muy bien sobre el papel pero se convierte en algo que no está funcionando. En marzo o abril, se cumplirán cinco años de los primeros realojos de A Pasaxe. Algunos de ellos ya cuentan con que no les van a renovar el alquiler, en algunos casos será porque quieren subir el precio, en otros porque prefieren tener a otros inquilinos.

El caso de O Portiño fue un poco diferente, con la construcción de viviendas, aunque tampoco se generó una gran integración.

Se podrían haber realizado planes de rehabilitación de la zona para consolidar el barrio, para que fuesen viviendas con más garantías y mejores condiciones de habitabilidad, pero eso no se hace porque la gente que vive ahí no genera tantas plusvalías como las personas que podrían vivir en esa zona en chalés. Es una cuestión política, no es que no se pueda. Supongo que acabarán proponiendo un realojo cuando lo que procede es una rehabilitación, además, son viviendas municipales y el Concello tiene la obligación de mantenerlas y no lo ha hecho. Las soluciones siempre pasan por el acceso a lo que llaman viviendas normalizadas, cuando debería haber flexibilidad, como la autoconstrucción, ya que aplicar una receta única no funciona.

¿Y cómo se arregla?

Hay muchas cosas que creo que se deberían haber hecho. Primero, tener vivienda pública para que las personas vulnerables no estén supeditadas a la voluntad de la propiedad privada, porque eso genera dependencias que hacen que los planes sean disfuncionales. Es una cuestión de voluntad política.