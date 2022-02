“Tenemos chavales que entrenan con nosotros con casos de fugas de domicilios para salir de fiesta que ahora no salen los viernes porque los sábados quieren venir a entrenar”. El policía local coruñés Suso Rial la emprende a patadas y puñetazos todos los sábados por la mañana en el Palacio de los Deportes de Riazor por varias razones. La primera, practicar defensa personal. La segunda, compartir sus conocimientos. Le acompaña y aprende de él un nutrido grupo compuesto por compañeros del cuerpo de policía, sus amigos y familiares y una serie de jóvenes procedentes del programa Agente Tutor. Los últimos, adolescentes en situación de riesgo o desamparo, han encontrado en la lucha, sea en la variante de defensa personal o en su modalidad deportiva, el sambo, la mejor alternativa de ocio posible. “Desde que vienen, su rendimiento en las clases ha mejorado notablemente. Los padres nos dicen que los ven mucho más centrados”, observa Rial.

“Desde que vienen, su rendimiento en las clases ha mejorado notablemente. Los padres nos dicen que los ven mucho más centrados”

Todo comenzó casi por casualidad, con un grupo de agentes y sus familias juntándose para entrenar de forma informal sus destrezas en defensa. Poco a poco, se fue corriendo la voz, y algunos jóvenes del programa Agente Tutor se interesaron por la actividad. “Nos comentaron que les gustaría hacer deportes de contacto o defensa personal, así que les invitamos a probar”, cuenta Suso Rial. Empezaron siendo dos los que empezaron a acudir a las clases, y ahora ya son nueve los adolescentes de entre 12 y 18 años pertenecientes al programa que acuden fielmente al Palacio de los Deportes cada sábado por la mañana. Allí les esperan el propio Rial, y, a su lado, el técnico deportivo Óscar Canosa, especialista en lucha sambo y cinturón negro en otras disciplinas marciales. “Óscar es amigo mío, y cuando le comenté que estábamos haciendo esto los sábados, se animó a venir”, cuenta Rial.

El sambo, la modalidad deportiva de la defensa personal, es un tipo de arte marcial parecida al judo que incluye lucha en el suelo, similar a la disciplina grecorromana. Las competiciones consisten en combates que duran cinco minutos, en los que los participantes pueden optar a una serie de puntos. El ganador se decide por abandono del rival o por acumulación de estos puntos. Nadie falta a la cita de los sábados: si el compromiso de los instructores es tangible, la respuesta de los instruidos no se queda atrás. “Responden genial. Están contentísimos. A los chavales del programa intentamos hacerles las cosas un poco más fáciles, les proponemos intercambios: si tú vas siempre a clase, no consumes y no te metes en peleas, a cambio vienes a entrenar con nosotros. Vimos que, efectivamente, funcionaba”, relata Suso Rial.

Los padres, encantados. Los jóvenes, más. La semana pasada, algunos de ellos tuvieron la oportunidad de demostrar su potencial en el campeonato de sambo que organizó la Federación Gallega a nivel autonómico. Uno de los jóvenes de Agente Tutor volvió a casa con la medalla de plata colgada. “Y si perdió, fue por sanción por una norma que no conocía. Tiene muchísimo potencial para seguir creciendo”, asegura Óscar Canosa, la otra pata de la iniciativa, que se encarga, sobre todo, de guiar a los jóvenes en la parte deportiva y competitiva de la disciplina.

"Les proponemos intercambios: si tú vas siempre a clase, no consumes y no te metes en peleas, a cambio vienes a entrenar con nosotros"

“Gracias al deporte, están mejorando mucho en el colegio, tanto en notas como en actitud. Saben que si hay mal comportamiento, no pueden entrenar, o yo no los llevo a los campeonatos. Si en el colegio no se responde, no se compite”, asevera Canosa. Los beneficios de este deporte van más allá de suponer una alternativa de ocio o de favorecer el ejercicio físico. “Es una forma de fomentar el compañerismo y las relaciones de amistad. Los chavales tienen su grupo de Whatsapp y a veces quedan por ahí. Se acaban creando vínculos”, aprecia el instructor.

Además del sambo, los alumnos pueden entrenar la modalidad de defensa personal policial, una vertiente especialmente popular para las mujeres, adultas o adolescentes, que quieren aprender a defenderse ante posibles peligros. “Tenemos mucha demanda de chicas en defensa personal. Hay de todo: mujeres que quieren aprender a defenderse, tanto dentro del programa como fuera, que les gusta y que están concienciadas, y luego tenemos alguna chica, muy joven, que ha tenido problemas de agresiones sexuales”, apunta Suso Rial.