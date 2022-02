El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, anunció en septiembre de 2015 a sus homólogos en la comarca de A Coruña su intención de abandonar el Consorcio As Mariñas y municipalizar el servicio de recogida de basuras porque ahorraba costes y atendía de forma más eficaz a los vecinos. Si inicialmente este tipo de prestaciones las realizaban particulares, sobre todo a partir de los ochenta la tendencia fue la externalización, la contratación de empresas privadas para la gestión. Tras el Movimiento del 15 M y el surgimiento de los llamados gobiernos del cambio, muchas nuevas formaciones incluyeron en su programa la municipalización de servicios, un sistema de gestión que por fin ha ido calando en las Administraciones locales, independientemente de su signo político, revertiendo la tendencia privatizadora.

Arteixo fue el concello pionero en el área metropolitana en apostar por recuperar servicios básicos y gestionarlos de forma directa y ahora ya está en nivel perfeccionamiento: ya anunció que este mes de abril estará funcionamiento la empresa pública Servicios Urbanos Municipales de Arteixo, con la que municipaliza también el servicio de abastecimiento de agua y el saneamiento.

Oleiros ha sido el segundo ayuntamiento en sumarse a esta nueva tendencia y en diciembre del año pasado constituyó la sociedad pública Aquaoleiros SA para gestionar el suministro que durante los últimos treinta años realizaba la empresa Sergesco mediante prórrogas tácitas. Está en pleno proceso de finalización del traspaso de actividad. En Aquaoleiros el consejo de administración solo cuenta con presencia del Gobierno local mientras que en la empresa arteixana del agua, según anunció el Ejecutivo, también los partidos de la oposición tendrán presencia.

La municipalización es también el proceso en el que se encuentra el Concello de Sada, que ya contrató una asesoría para estudiar “qué opción de gestión sería la mejor”, tanto técnicamente como económicamente, aprovechando la finalización del contrato con la concesionaria. “Si es viable, nos gustaría realizar la gestión directa del ciclo integral del agua, tanto el suministro como el saneamiento, la depuración e incluso las obras hidráulicas”, destacó el alcalde de Sada, Benito Portela.

Sada tiene, curiosamente, uno de estos servicios ya con gestión directa desde siempre: el de saneamiento, para el que licitó hace poco la compra de un nuevo camión cisterna para jubilar al actual, que acumula muchos años de servicio.

El Concello de Betanzos anunció en 2018 que después de las elecciones (las de 2019) empezaría con el análisis de la conveniencia de municipalizar el agua y el saneamiento pero ha ido retrasando cada año esta intención. En diciembre de 2020 realizó otra prórroga a Viaqua, empresa privada que gestiona el servicio desde 1971, por un año. En diciembre del año pasado de nuevo prorrogó este contrato, a pesar de informes y reparos de los técnicos municipales.

Al hablar de municipalizar servicios públicos siempre es el agua lo primero en lo que piensas los Gobiernos y partidos. Según algunos autores, por ser el bien más básico y fundamental para el ser humano (y más en el actual escenario de cambio climático). En este caso, en A Coruña el abastecimiento es municipal desde los años setenta.

Respecto a otros servicios por ahora se ha descartado. Con el anterior Ejecutivo de la Marea se intentó con la ORA y con las bibliotecas municipales. En este último caso, al llegar el nuevo Gobierno paralizó el proceso de remunicipalización en agosto de 2019. El pasado enero el Gobierno coruñés descartó una gestión pública del bus urbano.

En pleno inicio de esta nueva tendencia a recuperar la gestión pública (Oleiros prefiere, como palabra más exacta, reinternalizar, mientras otros optan por remunicipalizar), la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo del pasado 28 de enero supone, además de un cambio en la jurisprudencia en España, y que afecta a miles de personas, un impacto en estos concellos.

Esta resolución judicial impone que si existe derecho a subrogación los trabajadores de la empresa privada pasen a la plantilla de la Administración pública no como indefinidos no fijos, sino como personal laboral fijo (siempre que fuese personal laboral fijo en la concesionaria, no temporal).

De esta forma, los trabajadores de la empresa pasan a ser personal de la plantilla y sin tener que superar un proceso de selección como hasta ahora. Esta resolución se dictó para resolver sobre la unificación de doctrina y supone que pro primera vez el Alto Tribunal aplica la jurisprudencia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció en 2019.

Esta sentencia afecta a Oleiros, Arteixo y Sada. En Oleiros los trece trabajadores indefinidos de Sergesco tienen que pasar a ser personal laboral fijo, un cambio que tendrá que realizar en sus estatutos y en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). En Arteixo varios trabajadores habían perdido ante el juzgado y el Tribunal Superior las demandas que formularon para ser personal fijo.

Se lo negaron en dos instancias pero tras la sentencia del Supremo podrían tener una nueva oportunidad en sus recursos de casación. En el caso de Sada, en la asistencia técnica contratada los expertos ahora tendrán que tener en cuenta también, para analizar la viabilidad esta variable, la de incorporar el personal de la empresa de agua, la de saneamiento, la de depuración.