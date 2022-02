El músico coruñés Xabier Díaz anuncia concierto el domingo 24 de abril en el teatro Colón. Estará con Adufeiras de Salitre y su disco As Catedrais Silenciadas, un trabajo con el que culmina una trilogía iniciada en 2015 y que tiene a mujeres vocalistas y percusionistas como elemento diferenciador. Desde pasodobles, a jotas, pasando por alalás y muiñeiras. El disco reúne composiciones que parten del trabajo de investigación del autor, con influencias de diferentes latitudes y materia prima del Noroeste.

💥 A C O R U Ñ A 💥 Cáseque catro anos despois, regresamos!! 🎉🎉 24.04.22 #teatrocolón 🎟️ 👇 https://bit.ly/3v5zag1 Posted by Xabier Díaz on Monday, February 21, 2022

El álbum As Catedrais Silenciadas ha entrado en el Top Ten de las World Music Charts Europe y en el Top of the World de la prestigiosa revista Songlines.

Las entradas para el concierto pueden adquirirse a partir de los 13 euros en www.xabierdiaz.com y entradas.ataquilla.com.