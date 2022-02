El proyecto Construyendo Puentes de la ONG coruñesa AIRE (Asociación Integral de Rescate en Emergencias) ha recibido el premio al voluntariado de la Fundación Mutua Madrileña, dotado con 10.000 euros. Es un proyecto conjunto impulsado por AIRE, Lleida Pels Refugiats, Algemesí solidari, VIO e Himaya, que realizan en el Elna Maternity, en Atenas, un edificio en el que prestan servicio a mujeres embarazadas o familias con bebés a su cargo. Teresa Mendi, que es la coordinadora de AIRE, explica que estos 10.000 euros les dan un pequeño respiro para seguir ayudando, ya que la financiación del proyecto no pasa por su mejor momento. “Con 10.000 euros arreglamos un mes y medio o, estirándolo mucho, dos meses, pero nos da el reconocimiento de que nos estamos dejando la piel, pero que lo estamos haciendo bien”, comenta Mendi.

La intención de la entidad era mudarse del edificio en el que actualmente están prestando servicio en Atenas, ya que no pueden afrontar los gastos derivados de seguir en ese inmueble, pero por ahora no ha sido posible. “En el edificio en el que estamos nos están poniendo muchas pegas y ahora tenemos que afrontar una inversión importante antes de irnos. Nuestros planes son seguir ahí hasta finales de abril y después, cambiar sustancialmente el proyecto hasta que encontremos financiación. Eso significa que vamos a abandonar el edificio, vamos a alquilar tres pisos para las familias que no hayamos podido reubicar en otros proyectos o que no hayan podido salir de Grecia, y recapitalizarnos para volver”, explica Mendi. A pesar de no tener un edificio, como hasta ahora, la entidad seguirá prestando los mismos servicios, salvo el de la escuela. Así que, las familias que lleguen a Grecia podrán seguir solicitándoles acompañamiento, ayuda humanitaria e, incluso, actividades de ocio para los más pequeños. Actualmente, cuentan con 16 familias, casi todas, de madres con bebés, aunque también hay núcleos de siete personas. “La situación en Grecia no mejora, la demanda sigue siendo muy alta y el proyecto sigue siendo muy necesario, pero por falta de fondos no podemos seguir como hasta ahora”, reconoce Mendi. Para afrontar las obras que les pide la propietaria del inmueble, que es deshacer las mejoras que hicieron durante estos años, necesitan 30.000 euros y, para conseguir ahorrar un poco, solicitan voluntarios que tenga experiencia en albañilería y reformas. Las personas que quieran colaborar con esta iniciativa puede hacerlo donando dinero, haciéndose voluntarias o bien participando en sus campañas de recogida de alimentos.