Cristina Sánchez-Andrade (Santiago, 1968) es profesora de Literatura en la Universidad Complutense y autora de más de una docena de novelas. Ayer presentó en la coruñesa librería Moito Conto su último libro, La nostalgia de la mujer anfibio, en la que cuenta la vida de tres generaciones de mujeres de mar. La historia empieza con la participación de la abuela, vecina de la isla de Sálvora, en el rescate del buque Santa Isabel, naufragado en 1921 con 213 víctimas mortales; tres lugareñas rescataron a una veintena de personas.

¿Por qué eligió este naufragio?

El naufragio es una excusa para después ir por otros caminos. La narración es bastante fiel a la realidad, cambiando nombres, pero el resto de la novela es ficción. Parto de ahí para hacer un recorrido por la mujer trabajadora del mar a lo largo de todo el siglo XX, a través de tres generaciones de mujeres.

La que participa en el propio naufragio es Lucha, mariscadora y vendedora de pescado, y una buena parte de su carácter es el anhelo por haber tenido otra vida.

En el naufragio tiene un encuentro con un inglés, y tiene con él un idilio que dura una madrugada. Él desaparece, aunque está presente en la novela a través de su nostalgia, y ella tiene la idea de que en algún momento volverá a encontrárselo. El día del naufragio estaba preparando su traje de novia para casarse con otro hombre, con el que se desposa, pero siempre se queda con la idea de que podría haber salido de la isla y haber tenido otra vida. Todos nos hacemos muchas veces esas preguntas.

¿Por qué se refiere a este personaje como “la mujer anfibio?

Ella trabaja la tierra y el mar. En otras novelas he tratado a personajes del mundo rural gallego del interior, pero en esta novela me interesaba el mundo del mar, los pescadores y sus mujeres. Esa vida tan esclava con la cesta en la cabeza, pescando o apañando percebe a la vez que se trabaja la tierra. Esa es la vida que tiene Lucha: muy sencilla, muy reducida.

Los vecinos de la isla de Sálvora la abandonan en 1971.

Los habitantes se fueron a otros pueblos de la costa, Aguiño, Ribeira, Carreira. Lucha sigue viviendo en la misma zona, y haciendo la misma vida. Pero en la segunda parte de la novela irrumpe algo en aquella vida que parece tan sencilla.

La figura de un hippie.

Exacto. Llega un personaje, un hippie que trae música en una furgoneta y que los descoloca a todos. A través de los discos que les va poniendo les ayuda a recordar todo lo que sucedió después del naufragio, que todos han olvidado un poco. En la historia real, se les acusó de haber robado: el vapor iba cargado con dinero y joyas de los emigrantes que viajaban a América. Todo esto los habitantes de la isla lo han olvidado. El hippie aparentemente quiere ayudarlos a recordar, si bien después tiene otras intenciones.

El libro empieza con una escena de violencia contra Lucha, ya mayor, por parte de su marido, que interrumpe la nieta de ambos, Cristal. ¿Quiso hablar del machismo?

No hay intención de hablar del machismo. Los personajes son muy hechos a machetazos, gente a la que les cuesta expresar emociones y contarse las cosas de manera civilizada. El marido de Lucha tiene la reacción de intentar matarla, aunque ella se salva gracias a la nieta. Esta escena está próxima al final temporalmente, y anticipa todo lo que cuenta después la novela: la relación entre Lucha y su marido. Ella, en el fondo, nunca ha estado enamorada de él.

En la novela está presente la magia, las creencias supersticiosas... Aparte de reflejar su existencia, ¿le sirven como recurso narrativo?

Efectivamente. Me sirve como recurso para cosas como que todos los habitantes hayan olvidado lo relativo al naufragio a través de una pócima hecha por una meiga. Introduzco estos elementos cuando me interesa. Es fantasía, realismo mágico, como se quiera llamar. Creo que la literatura gallega está llena de realismo mágico, empezando con Cunqueiro.

La curandera se llama Soliña, supongo que en homenaje a la víctima de la Inquisición del mismo apellido.

Sí.

En algunas de sus obras anteriores, como Alguien bajo los párpados, también juega con el pasado. ¿Le interesa narrar la evolución de los personajes y la sociedad a lo largo de décadas?

Sí, me interesa mucho. Me sirve para ver el arco de transformación de personaje, y cómo va evolucionando a lo largo de la novela. El paso del tiempo nos va cambiando a todos. Esta novela hace un barrido por todo el siglo XX, prácticamente: empieza en 1921, con el naufragio, y acaba con las primeras elecciones generales en España después de la Dictadura. Y el presente de los personajes, en los años 70, es el resultado de su pasado. Esa violencia, entre comillas, que aparece al principio de la novela, es el resultado de una vida de estar conteniendo emociones. De, en el caso de Lucha, no haber vivido la vida que hubiera querido tener y contener sentimientos y emociones que estallan. El presente siempre es resultado del pasado: somos nuestra memoria, y la construimos muchas veces según nos interesa.

En este recorrido de más de medio siglo, ¿cómo cambia la forma de enfrentarse al mundo entre la generación de Lucha y la de Cristal?

La nieta empieza a trabajar con su abuela, esta la saca a vender pescado, van de casa en casa... Y empieza haciendo las mismas labores que esta. Pero la abuela apenas ha ido a la escuela, y la nieta lo hace. Y, sobre todo, a partir de todo lo que ocurre cuando el hippie la introduce en el mundo de la música y le habla de Londres, se ve que su vida no va a ser la misma que la de su abuela: que no va a conformarse con la vida que tiene.