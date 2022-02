¿Por qué reclamó disfrutar de los dos permisos de 16 semanas para cuidar a su hijo?

Con la responsabilidad de criar a un bebé sola es necesario contar con el mayor tiempo posible. En una familia con padre y madre pueden alternarse con los permisos, pero en los casos en los que solo haya un progenitor, el pequeño se ve discriminado porque disfruta menos tiempo de cuidados al tener que incorporarse antes al trabajo. Y ya no hablemos de la lactancia materna, que ya sería otro debate, porque se supone que en dieciséis semanas hay que incorporarse al trabajo, cuando la Organización Mundial de la Salud defiende los seis meses de lactancia materna exclusiva.

¿A quién pidió que se le concedieran las 32 semanas?

Se la tuve que pedir a la Delegación del Gobierno, ya que mi departamento de personal no tiene esa competencia. Me contestó que la ley no lo prevé y que además es un derecho intransferible, aunque yo no estoy pidiendo que se me transfiera nada, sino que no hay otra persona que pueda disfrutar ese derecho, por lo que lo lógico es que yo pueda disfrutar de los dos para cuidar del bebé. Presenté un recurso y ni me lo contestaron, ya que hubo silencio administrativo, por lo que me planteé ir al contencioso.

Ahora recibe una sentencia favorable que además es firme.

Exacto, ya que no cabe recurso ordinario. Las sentencias que hay de la jurisdicción social están siendo recurridas por la Seguridad Social.

¿Está satisfecha por el reconocimiento de este derecho?

La verdad es que sí porque me parece lógico que sea así y que la Ley ya debería incluirlo. Se había hablado hace unos meses de que se iba a reformar la legislación para plantear este supuesto, pero la sociedad avanza más rápido que la Ley y aún habrá que regularlo.

Su bebé nació en marzo de 2021. ¿Tiene aún derecho al segundo permiso de 16 semanas?

Envié la sentencia al departamento de personal y están a la espera de lo que les conteste la Delegación del Gobierno, ya que ellos no saben cómo ejecutarla.

¿Tendrían que compensarla de alguna manera en caso de que ya no tuviera opción a disfrutar del permiso?

No tengo ni idea, porque nunca se les ha dado el caso y no sé si tendrán que consultar con los servicios centrales.

¿Le duele especialmente que la Administración no sea sensible a su situación?

Lo que me duele es que hubo casos fuera de Galicia en otros ministerios en los que se reconoció el derecho y no tuvieron que llegar al Contencioso, por lo que no hubo igualdad en la Administración. Lo lógico es que lo regule la Ley y que no tengas que ir al juzgado.