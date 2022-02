La alcaldesa Inés Rey defendió ayer que A Coruña fue “fue la ciudad líder de Galicia y del noroeste peninsular”, un papel que ha quedado “debilitado durante unos años” y que el Gobierno local que preside tiene como “prioridad” recuperar. La “oportunidad” para hacerlo”, afirmó la regidora mientras impartía la charla Reactivando A Coruña: Presente y futuro de nuestra ciudad pasa por tener “vocación metropolitana” y “liderar grandes proyectos” en la comarca.

En la conferencia, organizada por la Asociación Provincial de Pensionistas y Jubilados de A Coruña y celebrada en el Circo de Artesáns, Rey defendió que para hablar de la actualidad y del futuro del municipio hay que volver la vista atrás y fijarse en “los ejes que han cimentado la ciudad” en el pasado.

Así, aseguró que A Coruña ostentó una “importancia histórica” que tiene que recuperar, volviendo así a tener un “papel predominante” y “capacidad de liderazgo”. “Somos ambiciosos porque miramos de frente a cualquier ciudad, no solo españolas. Somos una ciudad dialogante y cooperante, pero que quiere ser protagonista”, destacó la regidora.

Rey señaló que la vocación de liderazgo metropolitano no es “incompatible” con políticas de proximidad que “apuestan por extender servicios a todos los barrios” y explicó que el Gobierno local que lidera quiere impulsar un modelo apoyado en el asociacionismo y las agrupaciones empresariales, culturales, sociales y deportivas. La alcaldesa afirmó que los once millones anunciados esta semana para la ciudad de los fondos europeos Next Generation ayudarán a “construir una ciudad de futuro”.