Definicións: múltiples, entre elas: s. f. Capacidade de adaptación e recuperación fronte a unha situación adversa (terceira acepción no dicionario da Real Academia Galega).

Palabras e expresións relacionadas: Resistencia: capacidade do(s) organismo(s) para soportar esforzos prolongados ou capacidade para evitar un perigo. Plasticidade: calidade de plástico, isto é, que pode modelarse con facilidade. Adaptación: proceso mediante o cal un ser vivo se acomoda ao medio no que vive. Homeostase: en psicoloxía, regreso natural a un estado de equilibrio. Estas acepcións aparecen, xunto a outras destas verbas, no dicionario da RAG, agás a de homeostase.

Cal é a súa importancia no eido do naturalismo? A verba resiliencia, no sentido de recuperación dun sistema natural fronte a unha alteración, ten sido empregada en ecoloxía desde hai medio século. Foi o ecólogo canadense Crawford Stanley Buzz Holling (1930–2019) o que definiu resiliencia ecolóxica ou resiliencia dos ecosistemas como o “tempo requirido por un ecosistema para volver a un punto de equilibrio ou estabilidade logo dunha perturbación”. Unha definición alternativa (ou complementaria) é a de “capacidade dun sistema para absorber a alteración e reestruturarse mentres experimenta cambios para conservar, en esencia, a mesma función, estrutura, identidade e retroalimentación”. Cómpre subliñar que, se a alteración é de suficiente magnitude ou duración, pódese acadar un “punto de non retorno”, a partir do cal o ecosistema cambia, quizais de xeito permanente. Nos anos 90 teorizouse sobre como o uso sostible de bens e servizos ambientais precisa de entender e considerar a resiliencia dos distintos ecosistemas e os seus límites. Así e todo, entender como funciona un ecosistema é moi complexo, e máis difícil aínda entender ata que punto este sistema natural pode ser resiliente a determinados niveis de alteración, sexa por agricultura intensiva, extracción de fauna, flora e minerais, contaminación, etcétera.

Por que está en auxe esta palabra? Hoxe en día fálase da capacidade de resiliencia dos sistemas naturais fronte ao cambio climático. Por exemplo, a propia Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia afirma na súa web que ten como obxectivo “aumentar a resiliencia do territorio fronte ao risco de incendios forestais nun contexto de cambio social e climático”. No relativo a incendios, precisamente, cómpre subliñar a publicación en 2019 do libro Árbores que non arden. As mulleres na prevención de incendios forestais, escrito coralmente por varias autoras baixo o paraugas do Proxecto Batefogo. Esta obra inclúe o capítulo Coidados, comunidade e resiliencia antes e despois dos lumes, escrito por Lola Ferreiro, que aborda como se poden minimizar os danos dun incendio no territorio, con accións sinxelas e efectivas. Máis recentemente, empregouse a palabra resiliencia para definir a capacidade do movemento conservacionista galego para facer fronte ás incesantes crises ambientais na nosa terra: proxectos de parques eólicos e alegacións aos mesmos, denuncias de plantacións ilegais de eucaliptos, loitas contra verquidos e vertedeiros de todo tipo, etcétera. En efecto, resiliencia tamén se define como a “capacidade dos seres humanos para adaptarse positivamente ás situacións adversas”. Esta capacidade non é independente do ambiente que rodea ao individuo: xa en 1987, o psicólogo de orixe rusa Urie Bronfenbreneer (1917–2005) falou do dinamismo desta relación individuo-ecosistema, en distintos niveis, e chamouno modelo ecolóxico-transaccional de resiliencia. En efecto, é duro para os e ás amantes da natureza arrepoñerse á perda dunha paisaxe, ou mesmo dun pequeno espazo natural, por causa da instalación dun parque eólico, unha liña de alta tensión, unha corta de arborado autóctono ou a substitución de antigas matogueiras e pasteiros por plantacións de especies pirófitas como o eucalipto (algo que vai en contra de “aumentar a resiliencia do territorio fronte ao risco de incendios”). A capacidade individual de resiliencia, neste caso, vén dada pola preparación da persoa para analizar a situación, comprendela e tentar mudala, e é máis eficaz cando o esforzo se fai de xeito organizado, co apoio doutros e doutras amantes da natureza.

Dedicado á memoria de Pedro Brandariz Gómez (1978-2022), cómico, actor, amante da natureza. Xenio.