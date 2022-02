Beret vuelve a la ciudad el 3 de marzo, lo hace de la mano del ciclo Vodafone yu Music Shows, que combina el concierto presencial con su retransmisión en streaming —a través de la web vodafoneyumusicshows.es y en los perfiles de Twitter y YouTube de Vodafone yu— para las personas que no puedan entrar en la sala Pelícano este jueves, a las 21.30 horas. Antes de que empiece el concierto, el artista sevillano responderá a las preguntas que le formulen sus seguidores a través de la Twitter.

Vuelve a A Coruña, después de haber estado en el Coliseum en 2019, pero esta vez a la sala Pelícano, ¿tenía ganas de volver?

Tenemos muchas ganas de retomar la gira, tanto mi equipo como yo, y además, en la sala Pelícano, que nos trae muy buenos recuerdos, porque yo toqué allí hace unos tres o cuatro años. Además, tal y como está la cosa, con tan pocos conciertos, cada vez que tenemos la oportunidad de dar uno y de volver a un sitio al que le tenemos tanto cariño, se agradece.

Después de tantas restricciones y de tener que mover fechas de conciertos, ¿ven por fin que se estabiliza la situación en la música?

La verdad es que lo pasamos fatal, porque teníamos una gira montada muy extensa y tuvimos que parar, tuvimos que replantearnos aforos nuevos, nos olvidamos completamente de cómo era un directo. Hemos estado muchísimos meses sin poder hacer nada. La primera vez que me subí a un escenario después del confinamiento me sentía raro. La gente se comportó muy bien, aunque tenía que estar sentada y era un poco extraño.

La pandemia también trajo muchos conciertos online y este formato se podrá utilizar en su concierto del 3 de marzo, ya que se podrá seguir en streaming.

¡Claro! Las personas que no puedan ir físicamente podrán hacerlo a través de internet. Yo creo que nos hemos reeducado con la pandemia, porque todos hemos podido consumir mucha música con conciertos grabados, también a través de Instagram. Nos hemos inventado formas para que la música siguiese viviendo a pesar de estar encerrados. Está guay porque cualquier persona va a poder vivir el concierto de A Coruña, aunque no esté allí.

Le acompañan Tu suerte, el grupo que ganó la última edición de Vodafone yu Music Talent, no es como un festival, pero ya se va pareciendo, ¿surgen colaboraciones en momentos así, en los que coincide con otros grupos, aunque no sean tan conocidos?

Sí, completamente, además, todo lo que sea hacer música, está bien.

En su caso, hace ya unos años, antes de ser tan conocido, le invitó a cantar Andrés Suárez, en uno de sus conciertos en Madrid...

Sí, en el teatro Price, cantando su Vuelve y mi Vuelve, estaba cagado, estaba muy nervioso, porque me imponía conocer a Andrés y me imponía cantar allí, en el teatro. Quedó precioso, ese vídeo ha sido muy visto en YouTube. Pero es que Vuelve, que la compuse hace ya más de cuatro años, a mí me ha dado muchas alegrías.

¿Traerá algún tema nuevo?

Voy a cantar por primera vez en Galicia El día menos pensado, que es mi último tema, pero voy a cantar Vuelve, voy a cantar Lo siento, la que tengo con Pablo Alborán, la de Morat... Voy a cantarlo todo.

Uno de los temas que no esconde y de los que suele hablar tanto en sus canciones como en sus intervenciones públicas es el de la salud mental, ¿ayuda la música a estar un poco mejor?

Hablar de salud mental no es que sea importante, es que la salud mental lo es todo. Creo que nombrarlo es lo mínimo que debemos hacer. Yo sufro de ansiedad desde hace muchísimos años. No lo hablo de forma premeditada, pensando en que voy a conseguir un objetivo sino que lo sufro. Muchas veces, cuando lo hablo en Twitter o en Instagram lo hago porque yo creo que la gente se siente bien al ver que una persona como yo, que no para, tiene ansiedad, que he conseguido hacer su vida a pesar de la ansiedad y lo hago también como desahogo, porque a mí me sienta muy bien saber que no estoy solo.